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Как сотрудники компании по прокату авто в США покинули рабочие места раньше времени и что из этого вышло

1:36
Авто

Если бы среди пострадавших клиентов не было мэра Денвера (США), возможно, новость так и не обрела бы статус сенсации, передает The Drive со ссылкой на CBS News.

Как сотрудники компании по прокату авто в США покинули рабочие места раньше времени и что из этого вышло
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Инцидент произошел летом прошлого года. Согласно отчёту, на записи с камеры видеонаблюдения видно, как сотрудники Hertz, компании по прокату авто, покидают рабочие места в нью-йоркском аэропорту Сиракьюс после 19:00, хотя должны были быть до 1:28 ночи.

"Мы приехали, а компания по прокату автомобилей была закрыта, — рассказал мэр Майк Джонстон CBS News. — Прибывших было, наверное, человек 40, и все застряли … в одном месте. Мы взяли ту, которая, как нам показалось, была для нас".

Известно, что компании по прокату автомобилей позволяют пройти мимо стойки и сразу сесть в машину, если имеется заранее одобренное бронирование. Возможно, у некоторых клиентов оно было: они садились и уезжали.

Однако другие клиенты были в замешательстве, пока искали необходимое ТС. Одним из таких был мэр Джонстон, которому спустя какое-то время позвонили и попросили вернуть машину в аэропорт, чтобы поменять её на нужную.

В соцсетях американские водители сетуют, что в таких случаях не хватает одного — автоматизированного пункта с ключами. Вводите свои данные, и он выдаёт нужный набор ключей и показывает на карте, где находится автомобиль.

Неизвестно, по какой причине ушли раньше времени сотрудники Hertz. Остается только гадать — в отчете не предоставлена такая информация.

Уточнения

Бронирование — резервирование ресурсов. При этом оформляется бро́ня — запись о закреплении ресурса за кем-либо.
 

Сенса́ция (фр. sensation от лат. sensus — букв. чувство, ощущение) — необычное происшествие, получившее широкую огласку.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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