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Транспортный налог в Москве впервые за 10 лет повысится

1:28
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Мосгордума одобрила законопроект по внесению изменений в налоговое законодательство Москвы, который предусматривает повышение ставок транспортного налога, сообщает "Интерфакс".

Транспортный налог в Москве впервые за 10 лет повысится
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Увеличение будет происходить постепенно, в среднем не превышая 10% в год.

Уведомления о необходимости уплаты транспортного налога за 2025 год будут направлены гражданам в 2026 году, а увеличенную сумму налога необходимо будет заплатить до 1 декабря 2026 года, уточнили в департаменте. 

Как сообщается в департаменте экономической политики и развития Москвы, это повышение затронет лишь те категории транспортных средств, ставки по которым ниже тех, что установлены федеральным законодательством.

Все действующие льготы по транспортному налогу для физических и юридических лиц останутся в силе. К таким категориям относятся многодетные семьи, ветераны и инвалиды первой и второй группы, как сообщила пресс-служба.

Кроме того, депутаты Мосгордумы поддержали законопроект, который продлевает на пять лет льготу для владельцев электромобилей по транспортному налогу. Это освобождение было введено в 2020 году с целью стимулировать автовладельцев к приобретению электромобилей и, таким образом, способствовать улучшению экологической ситуации в столице.

Уточнения

Транспортный налог — налог, взимаемый с владельцев зарегистрированных транспортных средств.
 

Льгота — преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения определённым категориям граждан.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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