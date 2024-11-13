Неофициальный символ Швеции, возвращаясь в лес, повредил машины в автомастерской BMW

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Лось является неофициальным символом Швеции. Их численность в стране приближается к 400 000. Шведские лоси совершенно не боятся людей. Неудивительно, что один из таких "смельчаков" на днях ворвался в автомастерскую по ремонту BMW, сообщает The Drive.

Фото: скрин видео Schmiedmann Specialist in BMW is licensed under Free More info

Руководитель Виктор Ортегрен рассказывает, что находился в мастерской, когда услышал странные громкие звуки. Он приехал, чтобы поставить личный катер на зимнее хранение.

Подумав, что пришел очередной клиент, Ортегрен обошёл катер, и в это время мимо него проскочил огромный лось. Шокированный увиденным, Виктор сразу же спрятался.

После непродолжительной тишины Ортегрен снова выглянул наружу. И тут лось поднялся на задние ноги и ударил передними по капоту недавно перекрашенного, почти восстановленного BMW 850i. Следом еще другие авто получили повреждения, пока животное искало пути своего спасения.

Позже выяснилось, что лось чудом спасся, перебежав шоссе, и залетел в магазин.

Выбравшись из "автомобильного плена", дитя природы вернулось в лес.

И хорошо, что такое приключение завершилось весьма успешно для лося.

А вот руководителю автомастерской придется готовить объяснения клиентам по поводу задержки их авто, ранее восстановленных, но сегодня имеющих серьезные повреждения кузова.

Уточнения

BMW AG (рус. Бэ-Эм-Вэ́) — немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов.



Ку́зов — часть автомобиля или другого транспортного средства, предназначенная для размещения пассажиров и груза.



Капот — деталь кузова автомобиля. В узком смысле — крышка двигательного отсека автомобиля. В широком — сам двигательный отсек, или часть кузова, в которой он размещён.

