Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оперативный сбор командного состава начался в белорусской армии
Как уберечь деревья от зимних угроз: важные советы для садоводов
Появятся ли на Украине британо-французские миротворцы?
Уникальные акита ину: собаки с самурайским духом
Стюардесса назвала причины высоких цен на продукты питания в аэропортах
Актер Деревянко сыграет за Динамо
Путину предложили переименовать станцию метро Москвы в Трампскую
Что убрать из ванной комнаты, чтобы она выглядела аккуратнее
Российский хоккеист Панарин повторил достижение Гретцки

Первый снег и автомобиль: как не попасть в неприятности на дороге

3:26
Авто

Первый снег — это долгожданное событие для многих, но для водителей он также может стать настоящим испытанием. Падение первых снежинок на дороги часто приводит к изменениям в дорожных условиях и снижению видимости. Поэтому важно помнить о правилах безопасного вождения в таких условиях.

Подготовка автомобиля

Перед тем как выехать на дорогу, убедитесь, что ваш автомобиль готов к зимним условиям:

  • Состояние шин: Убедитесь, что у вас установлены зимние шины с достаточным протектором. Это существенно увеличивает сцепление с дорогой.
  • Оборудование автомобиля: Проверьте уровень масла, охлаждающей жидкости и состояние аккумулятора. Убедитесь, что дворники и фары работают исправно.
  • Запасные принадлежности: Держите в автомобиле необходимые вещи на случай непредвиденных обстоятельств: теплое одеяло, запас пищи и воды, лопату, песок или соль для улучшения сцепления.

Снижение скорости

Первый снег часто делает дороги скользкими. Для обеспечения безопасности:

  • Снижайте скорость: Уменьшите скорость, чтобы увеличить время реакции на возможные препятствия и неожиданные ситуации.
  • Держите дистанцию: Увеличьте дистанцию до автомобиля впереди, так как тормозной путь на скользкой дороге значительно увеличивается.

Внимательность на дороге

Увеличенная осторожность — ключ к безопасной поездке в снежную погоду:

  • Будьте внимательны к дорожным знакам: Обращайте внимание на знаки, указывающие на опасные участки или ограничения скорости.
  • Следите за другими водителями: Будьте готовы к неожиданным маневрам других автомобилистов, особенно если они не соблюдают правила безопасного вождения.

Правила маневрирования

Изменение маневров в условиях первого снега может предотвратить множество проблем:

  • Плавные движения: Избегайте резких поворотов, ускорений и торможений. Используйте плавные и аккуратные движения рулем и педалями.
  • Торможение: Используйте тормоза осторожно, не нажимая на них резко. Применяйте торможение заранее и предсказуемо, чтобы избежать скольжения.

Особенности поворотов и перекрестков

На поворотах и перекрестках повышенный риск:

  • Замедляйтесь перед поворотами: Входите в повороты медленно и аккуратно, чтобы избежать скольжения.
  • Имейте в виду пешеходов: На перекрестках будьте особенно осторожны, так как пешеходы также могут ехать быстрее, чем они привыкли в зимних условиях.

Учёт условий видимости

Снег может снизить видимость:

  • Используйте фары: Включите ближний свет фар даже в дневное время, чтобы улучшить видимость для себя и других участников дорожного движения.
  • Очистите стекла: Перед поездкой убедитесь, что все стекла свободны от снега и льда.

Первый снег — это не только праздник, но и вызов для водителей. Соблюдение простых правил поведения на дороге и внимательное отношение к окружающей обстановке помогут избежать аварий и обеспечат безопасность как вам, так и другим участникам движения. Помните, что безопасное вождение в зимний период — это не только ваша ответственность, но и забота о всех, кто находится на дороге.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57
Военные новости
В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57 Аудио 
Неочевидные методы увеличения урожайности сливы
Садоводство, цветоводство
Неочевидные методы увеличения урожайности сливы
Как правильно готовить брокколи для максимальной пользы и красоты
Садоводство, цветоводство
Как правильно готовить брокколи для максимальной пользы и красоты Аудио 
Популярное
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы

Узнайте о распространенных ошибках при мытье головы, которые могут повредить локоны. Мы расскажем, как правильно выбрать температуру воды, наносить шампунь, использовать кондиционер и ухаживать за волосами после мытья.

Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Защитить картофель от колорадского жука можно этим простым методом
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем
Птичьи перья сделают более безопасными наши полёты Игорь Буккер Дипломат, литератор и музыкант Грибоедов — смерть на чужбине, ненапечатанная пьеса и пробитая на дуэли рука Сергей Лебедев Конференция по климату в Баку: Алиев пригрозил Европе ограничить поставки газа Любовь Степушова
Борьба с мучнистой росой без химии: сода, мыло и масло — вот что вам нужно
Неочевидные методы увеличения урожайности сливы
Россия столкнулась с беспрецедентным ростом контрабанды золота
Россия столкнулась с беспрецедентным ростом контрабанды золота
Последние материалы
Путину предложили переименовать станцию метро Москвы в Трампскую
Российский хоккеист Панарин повторил достижение Гретцки
Приготовление молочных коржиков: верните вкус детства на свою кухню
Как улучшить состояние кожи на спине и избавиться от акне?
14 ноября: девушка Бонда, освобождение Омска и памятник кошкам
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Как приготовить борщ насыщенного красного цвета
Сбер проведёт пилотные платежи в криптовалюте до конца 2024 года
Археологи раскопали в Германии выдающуюся ценность
Секрет идеальных оладий: правильное время для добавления соды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.