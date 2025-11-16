Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Подготовьте автомобиль к зиме: 5 критических советов от эксперта

Авто

Зимой каждому автовладельцу важно уделять особое внимание своему автомобилю. Директор механического ремонта АГ "Авилон" Александра Габараева рассказала о наиболее распространённых проблемах зимней эксплуатации транспорта.

Многие водители оставляют машину на холостом ходу, чтобы прогреть её. Но это неэффективно и ведёт к износу двигателя. Вместо этого эксперт рекомендует завести мотор, дать ему поработать пару минут, а затем аккуратно начинать движение.

Проверка масел и технических жидкостей — обязательный шаг, который помогает избежать ряда проблем в зимний период. Также необходимо регулярно очищать машину от льда и снега, ведь наледь снижает видимость, а снег с крыши может упасть на едущий сзади автомобиль, создавая аварийные ситуации.

Зимой особого внимания требует аккумулятор: из-за холода он разряжается быстрее. Поэтому в морозную погоду его необходимо чаще проверять и заряжать при необходимости.

Сильные морозы могут привести к примерзанию окон и дверей. Габараева рекомендует обрабатывать их силиконовой смазкой, а для замков использовать морозостойкую смазку или специальный спрей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
