Подготовьте автомобиль к зиме: 5 критических советов от эксперта

Зимой каждому автовладельцу важно уделять особое внимание своему автомобилю. Директор механического ремонта АГ "Авилон" Александра Габараева рассказала о наиболее распространённых проблемах зимней эксплуатации транспорта.

Многие водители оставляют машину на холостом ходу, чтобы прогреть её. Но это неэффективно и ведёт к износу двигателя. Вместо этого эксперт рекомендует завести мотор, дать ему поработать пару минут, а затем аккуратно начинать движение.

Проверка масел и технических жидкостей — обязательный шаг, который помогает избежать ряда проблем в зимний период. Также необходимо регулярно очищать машину от льда и снега, ведь наледь снижает видимость, а снег с крыши может упасть на едущий сзади автомобиль, создавая аварийные ситуации.

Зимой особого внимания требует аккумулятор: из-за холода он разряжается быстрее. Поэтому в морозную погоду его необходимо чаще проверять и заряжать при необходимости.

Сильные морозы могут привести к примерзанию окон и дверей. Габараева рекомендует обрабатывать их силиконовой смазкой, а для замков использовать морозостойкую смазку или специальный спрей.