Мифы о зимнем уходе за автомобилем, которые могут вам дорого обойтись

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Перед зимой каждый автовладелец сталкивается с вопросами: "Сколько прогревать машину? Нужно ли менять масло?". Ответы ищут в интернете, обсуждают на форумах и часто узнают про народные методы, которые, якобы, помогают машине перезимовать. Но как отделить реальные советы от мифов, которые могут навредить автомобилю? Технический директор Fit Service Никита Родионов поделился с "Известиями" главными мифами зимней эксплуатации машин.

Один из основных вопросов касается прогрева двигателя. Родионов советует не затягивать с прогревом дольше 5 минут. Длительный прогрев ведет к износу двигателя и увеличивает расход топлива.

"Если температура ниже -10 градусов, то достаточно двух минут, если около -20 градусов — не более пяти минут", — объясняет эксперт.

Что касается замены масла перед зимой, специалист подчеркивает: ориентируйтесь на пробег и тип масла, а не на сезон.

"Замена масла обязательна каждые 8-9 тысяч км для бензиновых двигателей и каждые 7 тысяч км для дизельных", — отмечает Родионов.

При этом особенно важно обновить масло, если вы используете "летние" сорта с индексом вязкости 15W-40 или выше.

Для тех, кто ездит мало и не достигает пробега, указанного в регламенте, эксперт советует менять масло весной и осенью. В остальных случаях, если масло подходит для зимних условий, замена перед холодами не обязательна.

Экономия на зимней резине — еще одна распространенная ошибка. Некоторые водители устанавливают зимние шины только на передние колеса, что делает автомобиль непредсказуемым и склонным к заносам. Такое решение значительно повышает риск потери управляемости.

Наконец, Родионов предупреждает об опасности "народных" методов защиты радиатора. Использование картонок для закрытия радиатора нарушает охлаждение, блокируя доступ воздуха к охлаждающей жидкости. Это приводит к перегреву и может вывести радиатор из строя.