Новый налог на малолитражки: что ждет владельцев авто до 100 л.с

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Владельцы автомобилей мощностью менее 100 лошадиных сил в Свердловской области лишатся налоговой льготы с 2025 года. Как сообщает "Царьград", местные власти решили вернуть транспортный налог для маломощных авто, который был отменен 13 лет назад. Теперь владельцы таких автомобилей будут платить по 10 рублей за каждую лошадиную силу.

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От налога освободят пенсионеров, инвалидов, многодетные семьи и другие льготные категории. Для более мощных автомобилей ставки также изменятся. С 1 января 2025 года владельцы машин с мощностью двигателя от 100 до 150 лошадиных сил будут платить 14 рублей за единицу мощности. Автомобили с двигателями от 150 до 200 лошадиных сил облагаются ставкой в 34 рубля за "лошадь", а для двигателей от 200 до 250 лошадиных сил сумма составит 51,6 рубля за единицу мощности. Налог на автомобили с моторами мощностью свыше 250 л. с. вырастет до 103,2 рублей за "лошадь".

Уточнения

Транспортный налог — налог, взимаемый с владельцев зарегистрированных транспортных средств.



