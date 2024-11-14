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Эксперт рассказал, чем бензиновые автомобили хуже дизельных

2:28
Авто

Споры о преимуществах и недостатках дизельных двигателей остаются актуальными, хоть и стали менее ожесточёнными. В России же этот вопрос практически потерял значимость: продажи легковых автомобилей на дизельном топливе настолько низки, что их можно считать статистической погрешностью. Тем не менее, дизельные двигатели обладают рядом преимуществ, о которых рассказал эксперт портала njcar.ru, отмечая, в чем бензиновые агрегаты уступают дизельным.

Эксперт рассказал, чем бензиновые автомобили хуже дизельных
Фото: Wikipedia by Bezik, CC BY-SA 4.0

Одним из главных преимуществ дизеля является экономичность. В городских условиях дизельный двигатель расходует на 2-3 литра топлива меньше на каждые 100 км по сравнению с бензиновым. На пересечённой местности, где грунтовые дороги заменяют асфальт, низкие обороты и высокая тяга дизеля помогают преодолевать сложные участки. Да, в плане динамики дизельные моторы могут уступать бензиновым, но для большинства водителей это не критично.

Современные дизельные автомобили уже не похожи на старые, шумные модели: рёв моторов ушёл в прошлое, и в премиальных версиях их звук почти не отличается от бензиновых аналогов. Кроме того, дизельные двигатели выбрасывают меньше углекислого газа, что делает их более экологичными.

Однако дизель имеет и свои недостатки. В первую очередь, это высокая стоимость: цена дизельных версий автомобилей может быть на 100 тысяч рублей выше бензиновых, и эта переплата окупается только при активной эксплуатации. Также обслуживание дизельных двигателей обходится несколько дороже.

Зимой же дизель требует особого подхода: для его стабильной работы необходим переход на зимнее топливо. Дизельное топливо может густеть на морозе, затрудняя запуск двигателя и делая его подогрев обязательным. В холодное время года дизельные авто требуют автономного отопителя, иначе утренние поездки могут превратиться в испытание.

Эти очевидные факты остаются предметом споров среди сторонников и противников дизельных автомобилей. В конечном итоге, выбор между дизелем и бензином больше зависит от личных предпочтений автовладельцев, чем от объективных преимуществ одного над другим.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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