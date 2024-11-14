Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую

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Плотный городской трафик и пробки могут негативно сказываться на состоянии автомобиля, особенно если двигатель часто работает на холостом ходу. Опытные водители считают, что длительное стояние с работающим двигателем может вызывать износ. Портал njcar.ru обратился к мотористу из специализированного автосервиса, чтобы узнать, сколько времени двигатель может безопасно работать на холостом ходу.

Фото: unsplash.com by Clay Banks, PDM

Холостой ход — это режим работы двигателя на минимальных оборотах, когда автомобиль стоит на месте. Споры о его влиянии на двигатель идут давно: одни полагают, что холостой ход ускоряет износ, а другие утверждают, что это не так.

Основной аргумент против — якобы недостаточное смазывание поршневой группы при низких оборотах, особенно в современных двигателях. Это может вызвать износ деталей и даже задиры на цилиндрах, что приведет к необходимости капитального ремонта.

Однако, как утверждают специалисты, это мнение ошибочно. Современные двигатели разрабатываются с учетом нагрузок, характерных для городского движения. Даже на холостом ходу маслонасос обеспечивает достаточное давление для смазки всех деталей.

В ряде случаев работа на холостом ходу является одним из самых безопасных режимов, так как нагрузки на двигатель минимальны. Главное — соблюдать технический регламент по обслуживанию.

В современных автомобилях объем картера часто небольшой, а рядом расположена выхлопная система, дополнительно нагревающая масло. Это значит, что замену масла лучше проводить по моточасам, а не по пробегу. При соблюдении этого принципа длительная работа на холостом ходу не приведет к проблемам с двигателем.

Синтетические масла сохраняют свои свойства до 250-300 моточасов, что при средней городской скорости 30 км/ч соответствует примерно 9000 км пробега. Если же автомобиль часто стоит в пробках, целесообразно менять масло каждые 7000-8000 км вместо указанных 15 000 км.

Таксисты, которые регулярно применяют этот подход, могут продлевать срок службы своих двигателей на сотни тысяч километров. Следование этим рекомендациям поможет вашему двигателю работать дольше и надежнее.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

