Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стало известно, почему в России увеличилось потребление мидий, кальмаров и гребешков
Засолка капусты без ошибок: сколько соли добавить на 1 кг
Канада разрывает совместные с КНР научные исследования
В Японии задержан иностранец за осквернение объекта культурного наследия
Лучшие ремонтантные сорта клубники: ягоды до заморозков
Секрет идеальной селёдки под шубой — в каком порядке выкладывать ингредиенты
Зачем садоводы со всего мира выбирают боярышник для своих участков
Овчарки: верные друзья или непростые питомцы
Эксперт рассказал, чем бензиновые автомобили хуже дизельных

Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую

2:31
Авто

Плотный городской трафик и пробки могут негативно сказываться на состоянии автомобиля, особенно если двигатель часто работает на холостом ходу. Опытные водители считают, что длительное стояние с работающим двигателем может вызывать износ. Портал njcar.ru обратился к мотористу из специализированного автосервиса, чтобы узнать, сколько времени двигатель может безопасно работать на холостом ходу.

Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую
Фото: unsplash.com by Clay Banks, PDM

Холостой ход — это режим работы двигателя на минимальных оборотах, когда автомобиль стоит на месте. Споры о его влиянии на двигатель идут давно: одни полагают, что холостой ход ускоряет износ, а другие утверждают, что это не так.

Основной аргумент против — якобы недостаточное смазывание поршневой группы при низких оборотах, особенно в современных двигателях. Это может вызвать износ деталей и даже задиры на цилиндрах, что приведет к необходимости капитального ремонта.

Однако, как утверждают специалисты, это мнение ошибочно. Современные двигатели разрабатываются с учетом нагрузок, характерных для городского движения. Даже на холостом ходу маслонасос обеспечивает достаточное давление для смазки всех деталей.

В ряде случаев работа на холостом ходу является одним из самых безопасных режимов, так как нагрузки на двигатель минимальны. Главное — соблюдать технический регламент по обслуживанию.

В современных автомобилях объем картера часто небольшой, а рядом расположена выхлопная система, дополнительно нагревающая масло. Это значит, что замену масла лучше проводить по моточасам, а не по пробегу. При соблюдении этого принципа длительная работа на холостом ходу не приведет к проблемам с двигателем.

Синтетические масла сохраняют свои свойства до 250-300 моточасов, что при средней городской скорости 30 км/ч соответствует примерно 9000 км пробега. Если же автомобиль часто стоит в пробках, целесообразно менять масло каждые 7000-8000 км вместо указанных 15 000 км.

Таксисты, которые регулярно применяют этот подход, могут продлевать срок службы своих двигателей на сотни тысяч километров. Следование этим рекомендациям поможет вашему двигателю работать дольше и надежнее.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Еда и рецепты
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов Аудио 
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Красота и стиль
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы Аудио 
Авто, которые не ломаются: топ самых надёжных моделей 2024 года
Авто
Авто, которые не ломаются: топ самых надёжных моделей 2024 года Аудио 
Популярное
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы

Узнайте о распространенных ошибках при мытье головы, которые могут повредить локоны. Мы расскажем, как правильно выбрать температуру воды, наносить шампунь, использовать кондиционер и ухаживать за волосами после мытья.

Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Езда с габаритными огнями вместо ближнего света: что нужно знать
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака
Беспилотник "Молния". Новое оружие России ударило по Харькову Дмитрий Плотников США раскрыли подробности миссии засекреченного космического самолёта Игорь Буккер Конференция по климату в Баку не достигнет поставленных целей, потому что дело не в климате Любовь Степушова
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Мама российской гимнастки Диас назвала скотством предложение выступать за другую страну
Мама российской гимнастки Диас назвала скотством предложение выступать за другую страну
Последние материалы
Лучшие ремонтантные сорта клубники: ягоды до заморозков
Секрет идеальной селёдки под шубой — в каком порядке выкладывать ингредиенты
Зачем садоводы со всего мира выбирают боярышник для своих участков
Овчарки: верные друзья или непростые питомцы
Эксперт рассказал, чем бензиновые автомобили хуже дизельных
Три распространённые ошибки, которые сделают пересохшие осенью губы ещё суше
Новые тренды в питании назвала нутрициолог
Главные советы по правильной расстановке мебели в спальне
Терапевт назвал главную опасность самостоятельного приёма антибиотиков
Молодую жену Петросяна возмутили цены в театральном буфете
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.