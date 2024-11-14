Избыток масла может стать причиной серьезных неисправностей двигателя

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Директор департамента механического ремонта компании "Люкс" АГ "Авилон" Павел Константинов объяснил, почему повышенный уровень масла в двигателе может привести к серьезным проблемам. Константинов подчеркнул, что избыток масла приводит к повышенному давлению в системе, что вызывает утечки через сальники и прокладки. В наиболее неблагоприятных ситуациях масло может попасть в цилиндры, что создает дополнительные риски.

Особую опасность представляет превышение уровня масла на 10-15 мм и более, поскольку масло начинает контактировать с вращающимися частями коленчатого вала. Это ведет к вспениванию, снижению эффективности смазки, а также к износу подшипников и вкладышей. При превышении уровня масла на 20 мм и более риск серьезного повреждения двигателя резко возрастает.

Константинов отметил, что избыточное масло интенсивно попадает в камеры сгорания, на свечи зажигания и клапаны, что снижает общую эффективность работы двигателя и ускоряет износ его деталей. Если вовремя не устранить проблему, такие нарушения могут привести к полному выходу двигателя из строя или потребовать дорогостоящего ремонта.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.





