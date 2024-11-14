Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Четыре способа приготовить курицу с идеальной корочкой
В России наладят новую линию по производству сливочного масла
Рассказываем, как сделать кардиотренировки более интересными и эффективными
Собачьи секреты: что нужно знать каждому владельцу
Как создать эффектный цветник всего из трех растений
Слушания Конгресса США: Пентагон утаивает информацию об НЛО
Важные советы по выбору ковра для детской комнаты
Неизвестную гробницу Древнего царства обнаружили рядом с пирамидой Хеопса
Черчесов перевел свое отчество как Приветович

5 признаков, как отличить качественную незамерзайку от подделки

1:49
Авто

С наступлением зимы автовладельцы сталкиваются с необходимостью выбора качественной стеклоомывающей жидкости — так называемой "незамерзайки", которая не замерзает даже в мороз. Специалисты портала "Объясняем.рф" поделились советами, как проверить такую жидкость и не купить подделку.

5 признаков, как отличить качественную незамерзайку от подделки
Фото: Wikipedia by Hamedog, CC BY-SA 3.0

"Зимние стеклоомывающие жидкости обычно представляют собой смесь спирта, воды, моющих компонентов, ароматизаторов и красителей. Для их производства используют два основных вида спирта: изопропиловый и этиловый. Изопропиловый имеет резкий запах, работает при температуре до -23 °C, дешевле и чаще используется. Этиловый — практически без запаха и сохраняет текучесть до -80 °C", — отмечают эксперты.

При этом, добавляют специалисты, использование метилового спирта в "незамерзайке" запрещено Роспотребнадзором из-за его высокой токсичности. Даже минимальное попадание метанола в организм — всего 5 мл — может вызвать сильное отравление, нарушить зрение и негативно сказаться на нервной системе.

Однако некоторые производители для удешевления продукции всё же используют метанол. Чтобы избежать подделок, рекомендуется покупать стеклоомывающие жидкости в проверенных магазинах. При необходимости можно попросить у продавца свидетельство о государственной регистрации и проверить его подлинность в реестре Роспотребнадзора.

Обратите внимание на этикетку: она должна быть аккуратно наклеена, текст — чётким, а в инструкции должны быть указаны состав, правила применения, название производителя, адрес производства и дата выпуска.

Уточнения

Стеклоомыва́ющая жидкость разг. стеклоомыва́тель, незамерза́йка, омыва́йка, стекломо́й — жидкость, предназначенная для удаления грязи с лобового (реже — ещё и с заднего) стекла автомобиля.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака
Авто
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака Аудио 
Как приготовить морковь по-корейски, чтобы она понравилась всем
Еда и рецепты
Как приготовить морковь по-корейски, чтобы она понравилась всем Аудио 
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет
Новости спорта
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет Аудио 
Популярное
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы

Узнайте о распространенных ошибках при мытье головы, которые могут повредить локоны. Мы расскажем, как правильно выбрать температуру воды, наносить шампунь, использовать кондиционер и ухаживать за волосами после мытья.

Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Езда с габаритными огнями вместо ближнего света: что нужно знать
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака
Беспилотник "Молния". Новое оружие России ударило по Харькову Дмитрий Плотников США раскрыли подробности миссии засекреченного космического самолёта Игорь Буккер Конференция по климату в Баку не достигнет поставленных целей, потому что дело не в климате Любовь Степушова
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет
Последние материалы
Четыре способа приготовить курицу с идеальной корочкой
5 признаков, как отличить качественную незамерзайку от подделки
В России наладят новую линию по производству сливочного масла
Рассказываем, как сделать кардиотренировки более интересными и эффективными
Собачьи секреты: что нужно знать каждому владельцу
Как создать эффектный цветник всего из трех растений
Слушания Конгресса США: Пентагон утаивает информацию об НЛО
Важные советы по выбору ковра для детской комнаты
Неизвестную гробницу Древнего царства обнаружили рядом с пирамидой Хеопса
Черчесов перевел свое отчество как Приветович
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.