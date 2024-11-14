5 признаков, как отличить качественную незамерзайку от подделки

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С наступлением зимы автовладельцы сталкиваются с необходимостью выбора качественной стеклоомывающей жидкости — так называемой "незамерзайки", которая не замерзает даже в мороз. Специалисты портала "Объясняем.рф" поделились советами, как проверить такую жидкость и не купить подделку.

Фото: Wikipedia by Hamedog, CC BY-SA 3.0

"Зимние стеклоомывающие жидкости обычно представляют собой смесь спирта, воды, моющих компонентов, ароматизаторов и красителей. Для их производства используют два основных вида спирта: изопропиловый и этиловый. Изопропиловый имеет резкий запах, работает при температуре до -23 °C, дешевле и чаще используется. Этиловый — практически без запаха и сохраняет текучесть до -80 °C", — отмечают эксперты.

При этом, добавляют специалисты, использование метилового спирта в "незамерзайке" запрещено Роспотребнадзором из-за его высокой токсичности. Даже минимальное попадание метанола в организм — всего 5 мл — может вызвать сильное отравление, нарушить зрение и негативно сказаться на нервной системе.

Однако некоторые производители для удешевления продукции всё же используют метанол. Чтобы избежать подделок, рекомендуется покупать стеклоомывающие жидкости в проверенных магазинах. При необходимости можно попросить у продавца свидетельство о государственной регистрации и проверить его подлинность в реестре Роспотребнадзора.

Обратите внимание на этикетку: она должна быть аккуратно наклеена, текст — чётким, а в инструкции должны быть указаны состав, правила применения, название производителя, адрес производства и дата выпуска.

Уточнения

Стеклоомыва́ющая жидкость разг. стеклоомыва́тель, незамерза́йка, омыва́йка, стекломо́й — жидкость, предназначенная для удаления грязи с лобового (реже — ещё и с заднего) стекла автомобиля.

