Сроки ремонта по ОСАГО увеличат, но лимиты выплат тоже нуждаются в пересмотре

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На пленарном заседании Госдумы Ярослав Нилов, глава комитета по соцполитике от фракции ЛДПР, заявил о необходимости пересмотра лимитов выплат по ОСАГО. По его словам, текущий максимум в 400 тысяч рублей уже давно не отвечает реалиям рынка и нуждается в увеличении. Нилов опубликовал запись своего выступления на эту тему в своем Telegram-канале.

Нилов отметил, что ко второму чтению законопроекта, продлевающего срок ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней, следует добавить поправки о повышении предельной суммы выплат на ремонт автомобиля. Если такие поправки не будут внесены, ЛДПР готова представить отдельный законопроект, чтобы повысить страховые компенсации.

По мнению Нилова, повышение страховых выплат по ОСАГО позволит владельцам автомобилей свободнее распоряжаться средствами на ремонт, выбирать мастерские и запчасти по собственному усмотрению. Это также избавит автовладельцев от длительного ожидания в сервисах на 30 или 45 дней, поскольку ремонт можно будет провести в любом удобном месте и в более сжатые сроки.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



