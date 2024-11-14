Названы 8 автомобилей с самыми ненадёжными японскими коробками передач

Гидромеханические коробки передач традиционно считаются надёжнее вариаторов и роботизированных трансмиссий, но даже они подвержены определённым проблемам. Многих автовладельцев привлекает качество японских машин, создавая иллюзию безупречности всех их деталей, однако это не всегда так.
Среди таких "трудных" трансмиссий выделяется пятиступенчатый автомат Jatco JR507A/RE5R05/JR507E, который устанавливался на модели Nissan, Infiniti и Suzuki с 2000 по 2018 год. Эти коробки передачи проектировались для мощных автомобилей, включая заднеприводные и полноприводные модели с моторами V8 объемом 5,6 литра.
Однако в условиях активной эксплуатации, таких как высокая скорость или езда по бездорожью, трансмиссия перегревается. Это часто ведёт к проблемам с гидротрансформатором и соленоидами.
Другой известный "проблемный" автомат — шестиступенчатая коробка Aisin TF60/TF80, запущенная в 2001 году. Она устанавливалась на модели Volvo, Opel и некоторые Audi. Из-за частых перегревов и чувствительности к качеству масла, её гидроблок и другие компоненты быстро изнашиваются.
Замена масла рекомендуется раньше, чем через 60 000 км, иначе образующаяся грязь засоряет соленоиды, что в итоге приводит к дорогостоящему ремонту.
Не менее известна шестиступенчатая Aisin U660, разработанная в 2006 году и распространенная на Toyota Camry, RAV4 и Lexus ES 350. На российском рынке её чаще всего можно встретить на Toyota Camry с 3,5-литровым мотором. Проблемы у неё начинаются с люфта подшипника, что вызывает вибрацию.
Если не провести замену, повреждения могут затронуть и другие части трансмиссии, иногда приводя даже к трещинам в корпусе.
Коро́бка переда́ч (также коробка) — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения.
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