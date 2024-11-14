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Названы 8 автомобилей с самыми ненадёжными японскими коробками передач

2:11
Авто

Гидромеханические коробки передач традиционно считаются надёжнее вариаторов и роботизированных трансмиссий, но даже они подвержены определённым проблемам. Многих автовладельцев привлекает качество японских машин, создавая иллюзию безупречности всех их деталей, однако это не всегда так.

Названы 8 автомобилей с самыми ненадёжными японскими коробками передач
Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

Среди таких "трудных" трансмиссий выделяется пятиступенчатый автомат Jatco JR507A/RE5R05/JR507E, который устанавливался на модели Nissan, Infiniti и Suzuki с 2000 по 2018 год. Эти коробки передачи проектировались для мощных автомобилей, включая заднеприводные и полноприводные модели с моторами V8 объемом 5,6 литра.

Однако в условиях активной эксплуатации, таких как высокая скорость или езда по бездорожью, трансмиссия перегревается. Это часто ведёт к проблемам с гидротрансформатором и соленоидами.

Другой известный "проблемный" автомат — шестиступенчатая коробка Aisin TF60/TF80, запущенная в 2001 году. Она устанавливалась на модели Volvo, Opel и некоторые Audi. Из-за частых перегревов и чувствительности к качеству масла, её гидроблок и другие компоненты быстро изнашиваются.

Замена масла рекомендуется раньше, чем через 60 000 км, иначе образующаяся грязь засоряет соленоиды, что в итоге приводит к дорогостоящему ремонту.

Не менее известна шестиступенчатая Aisin U660, разработанная в 2006 году и распространенная на Toyota Camry, RAV4 и Lexus ES 350. На российском рынке её чаще всего можно встретить на Toyota Camry с 3,5-литровым мотором. Проблемы у неё начинаются с люфта подшипника, что вызывает вибрацию.

Если не провести замену, повреждения могут затронуть и другие части трансмиссии, иногда приводя даже к трещинам в корпусе.

Уточнения

Коро́бка переда́ч (также коробка) — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения. 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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