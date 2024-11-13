Авто, которые не ломаются: топ самых надёжных моделей 2024 года

Журналисты британского издания WhatCar совместно с экспертами MotorEasy провели масштабный опрос, в котором приняли участие около 30 тысяч автовладельцев. На основе их ответов был составлен рейтинг из 10 самых надёжных автомобилей на рынке Великобритании.
Возглавил список Lexus NX 2014–2021 годов выпуска, показавший почти 100%-ю надежность. В 2024 году ни один владелец этой модели не обратился в сервис с жалобой на поломки.
Второе место заняла Toyota Aygo X, выпускаемая с 2021 года. За последние два года владельцы этого автомобиля не сообщали о неисправностях.
Третье место в рейтинге занял Mini Countryman 2017-24 годов выпуска с надёжностью 99,7%. Лишь 2% владельцев этой модели столкнулись с мелкими неполадками, касающимися в основном кузова.
Топ-10 самых надёжных автомобилей:
Lexus (яп. レクサス рэкусасу) (рус. «Ле́ксус») — марка премиальных автомобилей, производимых японской корпорацией Toyota Motor.
Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.