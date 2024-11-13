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Авто, которые не ломаются: топ самых надёжных моделей 2024 года

1:49
Авто

Журналисты британского издания WhatCar совместно с экспертами MotorEasy провели масштабный опрос, в котором приняли участие около 30 тысяч автовладельцев. На основе их ответов был составлен рейтинг из 10 самых надёжных автомобилей на рынке Великобритании.

Авто, которые не ломаются: топ самых надёжных моделей 2024 года
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Возглавил список Lexus NX 2014–2021 годов выпуска, показавший почти 100%-ю надежность. В 2024 году ни один владелец этой модели не обратился в сервис с жалобой на поломки.

Второе место заняла Toyota Aygo X, выпускаемая с 2021 года. За последние два года владельцы этого автомобиля не сообщали о неисправностях.

Третье место в рейтинге занял Mini Countryman 2017-24 годов выпуска с надёжностью 99,7%. Лишь 2% владельцев этой модели столкнулись с мелкими неполадками, касающимися в основном кузова.

Топ-10 самых надёжных автомобилей:

  • Lexus NX (2014–2021)
  • Toyota Aygo X (с 2021 года)
  • Mini Countryman (2017–2024)
  • Audi Q2 (с 2016 года)
  • Kia Picanto (2017–2024)
  • Lexus ES (с 2018 года)
  • Porsche 718 Boxster / Cayman (с 2016 года)
  • Skoda Octavia (бензиновая, 2013–2020)
  • Mini Cabrio (2016–2024)
  • Tesla Model Y (с 2021 года)

Уточнения

Lexus (яп. レクサス рэкусасу) (рус. «Ле́ксус») — марка премиальных автомобилей, производимых японской корпорацией Toyota Motor.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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