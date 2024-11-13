Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака

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Заправка автомобиля до полного бака может показаться привычной и безопасной процедурой, однако, как предупреждают эксперты, это может привести к серьёзным проблемам. Владелец АЗС объяснил, почему в ряде случаев доливать топливо "под завязку" опасно и чем это грозит автовладельцам.

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Некоторые водители пытаются заправить больше топлива даже после автоматического отключения заправочного пистолета. Такое поведение способно нарушить систему вентиляции топливного бака. Во-первых, можно повредить клапан, который закрывается при наклоне автомобиля более чем на 45 градусов, чтобы снизить риск возгорания при аварии.

Есть и другой клапан, который регулирует поступление воздуха в бак для поддержания необходимого уровня давления. Он находится у заливного патрубка и при переливе может также выйти из строя, что приведет к утечке топлива через дренажные трубки.

Опасность заключается в том, что водитель может не заметить эту утечку, поскольку трубки расположены за задним крылом. Топливо может повредить уплотнители, а в салоне автомобиля появится характерный запах. Вдобавок, если крышка топливного бака неисправна, топливо может попасть на другие детали, создавая пожароопасную ситуацию. Это особенно актуально для старых моделей, таких как Жигули.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

