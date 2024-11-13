В РФ стали запрещать эксплуатацию машин, ввезённых по параллельному импорту

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Росстандарт выявил нарушения в оформлении свидетельств о безопасности конструкции транспортных средств (СБКТС), которые требуются для регистрации автомобилей, ввезённых через параллельный импорт. В результате многие СБКТС аннулируются, что, вероятно, приведет к ужесточению мер.

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На закрытом совещании заместитель руководителя Росстандарта сообщил, что агентство уже аннулировало ряд СБКТС, особенно в Калининградской области. Если в ходе проверки обнаруживаются нарушения, свидетельства автоматически теряют юридическую силу, а вместе с ними — и ПТС и СТС, что делает эксплуатацию таких автомобилей невозможной. В проверках также участвуют АО "Электронный паспорт", Росаккредитация и Минэкономразвития.

Росстандарт планирует ускорить процесс, используя положения техрегламента ТР ТС 018/2011, который позволяет аннулировать СБКТС и исключать их из реестра, что автоматически влечет отмену электронных паспортов и снятие машин с учета в ГАИ.

Для владельцев автомобилей это может стать серьёзной проблемой, так как машины без действующих СБКТС не подлежат регистрации в ГАИ. Нарушения касаются автомобилей с СБКТС, выданными либо без аккредитации, либо с несоответствием реальных характеристик заявленным.

Хотя по закону продавцы должны компенсировать стоимость неправильно оформленных машин, эксперты предупреждают, что в реальности это происходит крайне редко. Покупка автомобилей, ввезённых параллельным импортом у ненадёжных продавцов, несет значительные риски, поскольку такие машины нередко лишены гарантии и встречаются сложности с поставкой оригинальных запчастей.

Уточнения

Паралле́льный и́мпорт - ввоз в страну товаров без согласия правообладателя товарного знака, то есть "параллельно" официальному импорту таких товаров через дилеров, уполномоченных правообладателем.

