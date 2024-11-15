Поддержка автомобиля в рабочем состоянии при длительном простое: правила и советы

2:09 Your browser does not support the audio element. Авто

При длительном простое автомобиля владельцы нередко задумываются о необходимости периодического прогрева, чтобы сохранить рабочее состояние важных узлов. Автоэксперт подробно разобрал, зачем и как часто стоит запускать двигатель машины, когда она простаивает.

Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Почему важно прогревать авто при длительной стоянке?

Состояние технических жидкостей

При длительном бездействии автомобиля технические жидкости, особенно масло, начинают утрачивать свои свойства. Масло со временем деградирует из-за контакта с металлом и температурных колебаний. К тому же, конденсат внутри двигателя, не успевая испаряться, постепенно превращает смазочный материал в более жидкую субстанцию, снижающую защиту элементов мотора.

Защита трущихся компонентов двигателя

Во время долгой стоянки двигатель запускается практически «на сухую», поскольку масло стекает в поддон и масляная пленка на деталях истончается. При отсутствии регулярных запусков могут образовываться очаги коррозии на металлических частях мотора, что снижает срок службы двигателя.

Работоспособность аккумулятора

При простое автомобиля аккумулятор постепенно разряжается, так как продолжает поддерживать такие системы, как сигнализация и электронные блоки. Если аккумулятор долго находится в разряженном состоянии, свинцовые пластины и электролит начинают утрачивать свои свойства, что ведет к выходу АКБ из строя.

Как правильно прогревать автомобиль при длительном простое?

Для поддержания автомобиля в рабочем состоянии следует запускать двигатель примерно два раза в неделю, независимо от того, стоит ли авто на улице или в гараже. Каждое включение необходимо доводить до рабочей температуры охлаждающей жидкости, что занимает около 10–20 минут в зависимости от температуры на улице. Если машину изредка эксплуатируют, например, 2–3 раза в месяц, то запускают дополнительно раз в неделю для поддержания интервалов.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток про­пус­ка­ется в на­прав­ле­нии, об­рат­ном на­прав­ле­нию то­ка при раз­ря­де.



