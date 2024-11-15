Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сбер поднимает ставки по базовым ипотечным программам
Простой лайфхак против боли, во время долгих перелётов
Где хранить авокадо, чтобы оно не потемнело и не испортилось
Стало известно, где в Старой и Новой Москве можно найти самые бюджетные квартиры
Гидрофильное масло для лица — волшебство очищения или миф?
Почему долгие годы детства могли стать причиной развития мозга у людей
Опасные ошибки при зимнем прогреве автомобиля
Лучшие питомцы для новичков: уход, с которым справится каждый
Рельефный пресс обеспечен! Эти упражнения помогут получить заветные кубики

Готовимся к зимней дороге: шесть советов для безопасного путешествия на автомобиле

1:51
Авто

Заместитель директора по сервису компании "Рольф"Егор Телегин, рассказал о важных правилах подготовки автомобиля к зимнему путешествию. Эти простые рекомендации помогут сделать поездку более комфортной и безопасной.

Готовимся к зимней дороге: шесть советов для безопасного путешествия на автомобиле
Фото: freepik.com is licensed under public domain

1. Нанести покрытие "антидождь" на стекла
Использование покрытия "антидождь" улучшит видимость на дороге и сократит расход незамерзающей жидкости, что особенно важно в зимних условиях.

2. Взять средства для выхода из сугробов и обледенения
С собой нужно обязательно иметь лопату и противоскользящие средства, такие как цепи на колеса или специальные ленты. Эти предметы помогут выбраться из снежных заносов или обледенелых участков.

3. Проверить состояние стеклоочистителей
Щетки стеклоочистителя должны быть в идеальном состоянии. Если есть сомнения в их исправности, их стоит заменить перед дальней зимней поездкой.

4. Проверить покрышки
Зимние шины должны быть в хорошем состоянии. Если шины выглядят изношенными, лучше обратиться в сервис для их замены или проверки — это важный фактор для безопасности на дороге.

5. Проверить уровень всех технических жидкостей
Необходимо проверить моторное масло и зимнюю незамерзающую жидкость. На морозе самостоятельная заправка и замена технических жидкостей будет затруднительна и крайне некомфортна.

6. Поддерживать полный бак и взять присадки для дизеля
Не оставляйте бак полупустым во время поездки и заправляйтесь почаще. Если у вас дизельный двигатель, возьмите зимние присадки к топливу, так как качество дизеля на разных заправках может быть непредсказуемым.

Уточнения

Покрышка — внешняя часть камерной шины транспортного средства.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую
Авто
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую Аудио 
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Новости спорта
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день Аудио 
Авто, которые не ломаются: топ самых надёжных моделей 2024 года
Авто
Авто, которые не ломаются: топ самых надёжных моделей 2024 года Аудио 
Популярное
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты

Юрий Кисилёв, известный как певец Юркисс, объяснил, какой должна быть идеальная девушка в его представлении.

После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Готовим быстрые и хрустящие бутерброды из лаваша на радость детям и мужу
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Беспилотник "Молния". Новое оружие России ударило по Харькову Дмитрий Плотников США раскрыли подробности миссии засекреченного космического самолёта Игорь Буккер Конференция по климату в Баку не достигнет поставленных целей, потому что дело не в климате Любовь Степушова
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Как питомцы влияют на продолжительность жизни владельцев
Какие ошибки приводят к быстрому разряду АКБ и как их избежать
Какие ошибки приводят к быстрому разряду АКБ и как их избежать
Последние материалы
Почему искусственные цветы в интерьере — это плохая идея? Все недостатки такого декоративного элемента
Федеральной торговой комиссии США стало известно, что Microsoft злоупотребляет своим положением на рынке программного обеспечения
Поддержка автомобиля в рабочем состоянии при длительном простое: правила и советы
Ученые предложили, что инопланетная жизнь может быть вероятнее в параллельных вселенных
Этот универсальный карамельный крем — настоящая находка, ведь готовить его всего 5 минут
Почему не стоит хранить сервисную книжку в машине
Как стирать кроссовки, чтобы они долго служили?
Преимущества бархатцев: как их посадка в ноябре улучшит ваш сад
Список самых популярных направлений для встречи Нового года среди россиян
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.