Готовимся к зимней дороге: шесть советов для безопасного путешествия на автомобиле

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Заместитель директора по сервису компании "Рольф"Егор Телегин, рассказал о важных правилах подготовки автомобиля к зимнему путешествию. Эти простые рекомендации помогут сделать поездку более комфортной и безопасной.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

1. Нанести покрытие "антидождь" на стекла

Использование покрытия "антидождь" улучшит видимость на дороге и сократит расход незамерзающей жидкости, что особенно важно в зимних условиях.

2. Взять средства для выхода из сугробов и обледенения

С собой нужно обязательно иметь лопату и противоскользящие средства, такие как цепи на колеса или специальные ленты. Эти предметы помогут выбраться из снежных заносов или обледенелых участков.

3. Проверить состояние стеклоочистителей

Щетки стеклоочистителя должны быть в идеальном состоянии. Если есть сомнения в их исправности, их стоит заменить перед дальней зимней поездкой.

4. Проверить покрышки

Зимние шины должны быть в хорошем состоянии. Если шины выглядят изношенными, лучше обратиться в сервис для их замены или проверки — это важный фактор для безопасности на дороге.

5. Проверить уровень всех технических жидкостей

Необходимо проверить моторное масло и зимнюю незамерзающую жидкость. На морозе самостоятельная заправка и замена технических жидкостей будет затруднительна и крайне некомфортна.

6. Поддерживать полный бак и взять присадки для дизеля

Не оставляйте бак полупустым во время поездки и заправляйтесь почаще. Если у вас дизельный двигатель, возьмите зимние присадки к топливу, так как качество дизеля на разных заправках может быть непредсказуемым.

Уточнения

Покрышка — внешняя часть камерной шины транспортного средства.

