Готовимся к зимней дороге: шесть советов для безопасного путешествия на автомобиле

Заместитель директора по сервису компании "Рольф"Егор Телегин, рассказал о важных правилах подготовки автомобиля к зимнему путешествию. Эти простые рекомендации помогут сделать поездку более комфортной и безопасной.
1. Нанести покрытие "антидождь" на стекла
Использование покрытия "антидождь" улучшит видимость на дороге и сократит расход незамерзающей жидкости, что особенно важно в зимних условиях.
2. Взять средства для выхода из сугробов и обледенения
С собой нужно обязательно иметь лопату и противоскользящие средства, такие как цепи на колеса или специальные ленты. Эти предметы помогут выбраться из снежных заносов или обледенелых участков.
3. Проверить состояние стеклоочистителей
Щетки стеклоочистителя должны быть в идеальном состоянии. Если есть сомнения в их исправности, их стоит заменить перед дальней зимней поездкой.
4. Проверить покрышки
Зимние шины должны быть в хорошем состоянии. Если шины выглядят изношенными, лучше обратиться в сервис для их замены или проверки — это важный фактор для безопасности на дороге.
5. Проверить уровень всех технических жидкостей
Необходимо проверить моторное масло и зимнюю незамерзающую жидкость. На морозе самостоятельная заправка и замена технических жидкостей будет затруднительна и крайне некомфортна.
6. Поддерживать полный бак и взять присадки для дизеля
Не оставляйте бак полупустым во время поездки и заправляйтесь почаще. Если у вас дизельный двигатель, возьмите зимние присадки к топливу, так как качество дизеля на разных заправках может быть непредсказуемым.
Покрышка — внешняя часть камерной шины транспортного средства.
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