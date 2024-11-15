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Иностранные права в России могут стать недействительными за нарушения ПДД

1:37
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Депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким готовят к внесению в Госдуму законопроект, направленный на ужесточение мер в отношении водителей с иностранными и международными водительскими правами. Как сообщает агентство ТАСС, 13 ноября депутаты предложат официально признать недействительными иностранные права водителей, совершивших административные правонарушения на дорогах России.

Иностранные права в России могут стать недействительными за нарушения ПДД
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Согласно содержанию законопроекта, водительские удостоверения, выданные другими государствами, будут утрачивать юридическую силу в России с момента вступления в действие постановления о совершении нарушения правил дорожного движения. Это решение направлено на повышение безопасности на дорогах и сокращение числа ДТП, участниками которых часто становятся водители с иностранными правами. Авторы инициативы аргументируют её необходимость значительным увеличением количества аварий с участием таких водителей, что и побудило депутатов ЛДПР выдвинуть на обсуждение эту меру.

ЛДПР подчеркивает, что данная мера будет касаться как национальных, так и международных удостоверений, предоставленных водителям из-за рубежа, и предполагает их полную недействительность на территории России в случае зафиксированных нарушений ПДД. Таким образом, инициаторы проекта надеются, что ужесточение требований к иностранным водителям будет способствовать усилению контроля за соблюдением правил дорожного движения и улучшению ситуации на российских дорогах.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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