Иностранные права в России могут стать недействительными за нарушения ПДД

Депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким готовят к внесению в Госдуму законопроект, направленный на ужесточение мер в отношении водителей с иностранными и международными водительскими правами. Как сообщает агентство ТАСС, 13 ноября депутаты предложат официально признать недействительными иностранные права водителей, совершивших административные правонарушения на дорогах России.
Согласно содержанию законопроекта, водительские удостоверения, выданные другими государствами, будут утрачивать юридическую силу в России с момента вступления в действие постановления о совершении нарушения правил дорожного движения. Это решение направлено на повышение безопасности на дорогах и сокращение числа ДТП, участниками которых часто становятся водители с иностранными правами. Авторы инициативы аргументируют её необходимость значительным увеличением количества аварий с участием таких водителей, что и побудило депутатов ЛДПР выдвинуть на обсуждение эту меру.
ЛДПР подчеркивает, что данная мера будет касаться как национальных, так и международных удостоверений, предоставленных водителям из-за рубежа, и предполагает их полную недействительность на территории России в случае зафиксированных нарушений ПДД. Таким образом, инициаторы проекта надеются, что ужесточение требований к иностранным водителям будет способствовать усилению контроля за соблюдением правил дорожного движения и улучшению ситуации на российских дорогах.
Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.
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