Зимние мифы об автомобиле: от долгого прогрева до замены масла

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Зимняя эксплуатация автомобиля вызывает у водителей множество вопросов, и зачастую они опираются на народные советы для "утепления" своих машин. Технический директор сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов развеял несколько популярных мифов о зимнем уходе за авто.

Фото: freepik.com by wirestock, PDM

1. Прогрев двигателя:

По правилам, в жилых зонах России запрещено оставлять автомобиль с работающим двигателем более пяти минут. Родионов отметил, что это не только соблюдение закона, но и оптимальное время для прогрева машины, поскольку долгий прогрев не ускоряет разогрев двигателя, а лишь увеличивает расход топлива и износ. В морозы до -10°C достаточно прогреть авто около двух минут, а при -20°C — не более пяти.

2. Замена масла:

Эксперт подчеркнул, что масло следует менять не по сезону, а по пробегу и состоянию. Для бензиновых двигателей масло стоит менять каждые 8-9 тысяч км, а для дизельных — каждые 7 тысяч км. Летнее масло с вязкостью 15W-40 и выше, которое водители порой не успевают заменить, обязательно нужно сменить на зимний вариант перед холодами.

3. Установка зимних шин:

Установка зимних шин только на одну ось — распространённая, но опасная ошибка. Родионов предостерегает: зимние шины только на ведущей оси ухудшают управляемость и увеличивают риск заносов на скользкой дороге, что может привести к потере контроля над автомобилем.

4. Расход топлива:

Родионов подтвердил, что зимой расход топлива действительно повышается, что связано с дополнительной нагрузкой на электронику, пониженным давлением в шинах, дополнительным грузом (лопаты, тёплые вещи) и снежным покрытием на дорогах, создающим сопротивление движению.

5. Картонка на радиатор:

Популярный метод прикрытия радиатора картоном для защиты от холода эксперт назвал устаревшим и небезопасным. Это ограничивает доступ воздуха к охлаждающей жидкости и может привести к перегреву. Современные автомобили оснащены датчиками и термостатами, которые контролируют температурный режим, и дополнительная защита радиатора не требуется.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.



