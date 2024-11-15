Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Старые покрышки нельзя оставлять во дворах: как и где утилизировать
В Ростовской области отремонтировали свыше 280 км дорог по нацпроекту
Почему кошка прячется от хозяина? Главные причины такого поведения
Новый тренд: как внедорожники захватывают рынок
Фигуристка Медведева сыграет за Динамо
Маленькие секреты больших преображений с помощью крабика для волос
Зачем в самолёте приглушают свет при взлёте и посадке
Необычный способ вырастить петрушку: что нужно знать огороднику
Рубль сдаёт позиции: что стоит за ростом доллара перед Новым годом?

Зимние мифы об автомобиле: от долгого прогрева до замены масла

2:26
Авто

Зимняя эксплуатация автомобиля вызывает у водителей множество вопросов, и зачастую они опираются на народные советы для "утепления" своих машин. Технический директор сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов развеял несколько популярных мифов о зимнем уходе за авто.

Зимние мифы об автомобиле: от долгого прогрева до замены масла
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

1. Прогрев двигателя:
По правилам, в жилых зонах России запрещено оставлять автомобиль с работающим двигателем более пяти минут. Родионов отметил, что это не только соблюдение закона, но и оптимальное время для прогрева машины, поскольку долгий прогрев не ускоряет разогрев двигателя, а лишь увеличивает расход топлива и износ. В морозы до -10°C достаточно прогреть авто около двух минут, а при -20°C — не более пяти.

2. Замена масла:
Эксперт подчеркнул, что масло следует менять не по сезону, а по пробегу и состоянию. Для бензиновых двигателей масло стоит менять каждые 8-9 тысяч км, а для дизельных — каждые 7 тысяч км. Летнее масло с вязкостью 15W-40 и выше, которое водители порой не успевают заменить, обязательно нужно сменить на зимний вариант перед холодами.

3. Установка зимних шин:
Установка зимних шин только на одну ось — распространённая, но опасная ошибка. Родионов предостерегает: зимние шины только на ведущей оси ухудшают управляемость и увеличивают риск заносов на скользкой дороге, что может привести к потере контроля над автомобилем.

4. Расход топлива:
Родионов подтвердил, что зимой расход топлива действительно повышается, что связано с дополнительной нагрузкой на электронику, пониженным давлением в шинах, дополнительным грузом (лопаты, тёплые вещи) и снежным покрытием на дорогах, создающим сопротивление движению.

5. Картонка на радиатор:
Популярный метод прикрытия радиатора картоном для защиты от холода эксперт назвал устаревшим и небезопасным. Это ограничивает доступ воздуха к охлаждающей жидкости и может привести к перегреву. Современные автомобили оснащены датчиками и термостатами, которые контролируют температурный режим, и дополнительная защита радиатора не требуется.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Еда и рецепты
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов Аудио 
Названы 8 автомобилей с самыми ненадёжными японскими коробками передач
Авто
Названы 8 автомобилей с самыми ненадёжными японскими коробками передач Аудио 
Какие сорта помидоров являются самыми сладкими
Садоводство, цветоводство
Какие сорта помидоров являются самыми сладкими Аудио 
Популярное
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты

Юрий Кисилёв, известный как певец Юркисс, объяснил, какой должна быть идеальная девушка в его представлении.

После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Сводка с фронта: в Одессе уничтожили европейский подарок Борреля, ВСУ бегут из-под Курахово Дмитрий Плотников США раскрыли подробности миссии засекреченного космического самолёта Игорь Буккер Конференция по климату в Баку не достигнет поставленных целей, потому что дело не в климате Любовь Степушова
Какие ошибки приводят к быстрому разряду АКБ и как их избежать
Готовим быстрые и хрустящие бутерброды из лаваша на радость детям и мужу
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Последние материалы
Почему круги на полях привлекают внимание, кто их создает
Три дачных лайфхака: как использовать соду для растений
Зимние мифы об автомобиле: от долгого прогрева до замены масла
Врач рекомендовала внимательнее выбирать готовую еду в магазине
Невероятно нежный, сытный и вкусный салат для Нового года с куриным филе
Стоит ли разгоняться резко ради экономии
Проклятые горы Албании: тайны и легенды древних Альп
Недружественные страны больше не смогут поставлять кукурузу в Россию
Защити свои локоны от разрушительного воздействия резинок
Что делать, чтобы навсегда избавиться от плохих привычек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.