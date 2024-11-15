Старые покрышки нельзя оставлять во дворах: как и где утилизировать

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Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнило автовладельцам о правилах утилизации старых автомобильных шин. Оставлять покрышки на контейнерных площадках строго запрещено, так как это нарушает экологические нормы и привлекает вредителей. К тому же, покрышки выделяют токсичные вещества, вредные для окружающей среды.

Фото: Wikipedia by TUBS, CC BY-SA 3.0

Чтобы правильно утилизировать старую резину, ее можно принести на специальные площадки для сбора шин, либо воспользоваться площадками "Мегабак". Также прием старых шин осуществляют перерабатывающие заводы, такие как "Дмитровский завод РТИ", "Орис Пром" и ООО "ЧРЗ".

Нарушение этих правил может привести к штрафам: до 2 тысяч рублей для физических лиц и до 250 тысяч рублей для юридических лиц.

Уточнения

Переработка отходов — деятельность, заключающаяся в обращении с отходами с целью обеспечения их повторного использования (рециклинг) в народном хозяйстве и получения сырья, энергии, изделий и материалов.



