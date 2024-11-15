Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов

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Технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал в интервью "Российской газете", какие ошибки часто допускают водители при проверке уровня моторного масла. Эта процедура, хоть и кажется простой, требует внимательного подхода для точного результата и долгой службы двигателя.

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Когда проверять масло: на горячую или на холодную?

Чтобы понять, когда лучше проверять уровень масла, важно следовать инструкциям производителя конкретной модели автомобиля. Обычно рекомендуется проверять масло на горячем двигателе, но это не всегда правило. Как уточняет "Российская газета", существуют редкие исключения, когда проверка должна выполняться на холодном двигателе. В большинстве случаев рекомендуется заглушить двигатель после поездки и подождать примерно 15 минут. За это время масло успеет стечь в картер, и можно будет получить наиболее точный результат.

Некоторые масляные щупы имеют отметки "Hot" и "Cold" для определения уровня масла на горячем и холодном двигателе соответственно. Важно всегда сверяться с такими отметками, если они присутствуют.

Как проверять: соблюдая точность или действуя быстро?

Для точной проверки уровня масла недостаточно просто вынуть щуп и взглянуть на него. Рекомендуется извлечь щуп, тщательно протереть его чистой тканью, затем снова вставить, подождать несколько секунд и извлечь повторно. Важно держать щуп вертикально, чтобы масло не стекало, и результат был точным. Грязные тряпки использовать нельзя — частицы пыли и грязи могут попасть в двигатель, что может повредить его.

Где проверять: выбираем ровную поверхность

Правильное место для проверки — ровная поверхность без наклонов и перекосов, чтобы избежать искажений показаний. Также рекомендуется выполнять проверку при пустом автомобиле, так как лишний вес может изменить показания.

Как часто проверять уровень масла?

Проверка уровня масла раз в год — это слишком редко, так как масло играет ключевую роль в работе двигателя. Рекомендуется делать проверку хотя бы раз в неделю или перед каждой дальней поездкой. При этом стоит обращать внимание на возможные признаки утечек, такие как появление луж под машиной или сигналы на панели приборов.

Кому доверять: самому, автосервису или электронике?

Несмотря на удобство самостоятельной проверки, стоит пользоваться каждым визитом в автосервис для точного контроля уровня и качества масла. Профессиональное оборудование и опыт мастеров позволяют получить точные данные и провести оценку состояния масла.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.





