Что делать, если сосед застолбил место на дворовой парковке — советы от Госдумы

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Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предупредил автовладельцев о недопустимости самовольного присвоения места на парковке во дворе. Депутат отметил, что никто не вправе считать часть двора многоквартирного дома своей собственностью.

Фото: pxhere.com

Гаврилов подчеркнул, что заявления типа "это мое место для парковки" не имеют никакой юридической силы, как и любые самодельные конструкции — цепи, загородки из кирпичей или досок. Если сосед установил такие препятствия, другие жильцы имеют право обратиться в местную администрацию или управляющую компанию для решения проблемы.

Еще одним вариантом может стать обращение в территориальный орган районной администрации, где государственные земельные инспекторы могут принять меры для устранения нарушений законодательства. По словам Гаврилова, это поможет пресечь действия, нарушающие правила пользования общими земельными участками.

Уточнения

Парко́вка — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.







