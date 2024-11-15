Что делать, если сосед застолбил место на дворовой парковке — советы от Госдумы

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предупредил автовладельцев о недопустимости самовольного присвоения места на парковке во дворе. Депутат отметил, что никто не вправе считать часть двора многоквартирного дома своей собственностью.
Гаврилов подчеркнул, что заявления типа "это мое место для парковки" не имеют никакой юридической силы, как и любые самодельные конструкции — цепи, загородки из кирпичей или досок. Если сосед установил такие препятствия, другие жильцы имеют право обратиться в местную администрацию или управляющую компанию для решения проблемы.
Еще одним вариантом может стать обращение в территориальный орган районной администрации, где государственные земельные инспекторы могут принять меры для устранения нарушений законодательства. По словам Гаврилова, это поможет пресечь действия, нарушающие правила пользования общими земельными участками.
Парко́вка — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.
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