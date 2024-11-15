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Почему Mitsubishi Pajero и Lancer стали культовыми, а Colt разочаровал владельцев

3:31
Авто

Японские автомобили, особенно марки Mitsubishi, давно завоевали репутацию надежных и простых в обслуживании, что сделало их фаворитами на российском рынке. В России японские машины всегда пользовались популярностью, а запчасти на них — как новые, так и с разборок — легко доступны и подходят для разных бюджетов. На рынке можно встретить множество вариантов, от классических Lancer до новых поставок Pajero. Если спросить владельцев Mitsubishi, какой автомобиль они выберут следующим, то почти всегда можно услышать ответ: "три бриллианта". Однако, как отмечают автоэксперты, не все модели оправдывают ожидания.

Почему Mitsubishi Pajero и Lancer стали культовыми, а Colt разочаровал владельцев
Фото: Wikipedia by Tennen-Gas, CC BY-SA 3.0

Само понятие "японский автомобиль" давно ассоциируется с качеством, надежностью и удобством эксплуатации. Японские машины стали первыми массово ввозимыми иномарками, появившимися в России еще в 90-е годы, и быстро заслужили признание за комфорт, безопасность и, в особенности, за автоматические коробки передач, которые тогда были редкостью. Одной из культовых моделей стал Mitsubishi Pajero, особенно второго поколения, который выпускался по требованию покупателей — его настолько ценили, что японцы трижды возвращали модель на конвейер.

Для российского автолюбителя Mitsubishi стал особенным брендом, ведь "три бриллианта" первыми начали официально поставлять новые машины на российский рынок. Культовым стал и Lancer девятого поколения, известный как Cedia (Century Diamond — "Бриллиант века"). Благодаря своей массовости и популярности, он стал одним из самых узнаваемых автомобилей Mitsubishi в России. В ряду популярных моделей также выделяются Pajero Sport, Outlander и L200, которые заслужили признание за свою универсальность, надежность и проходимость, но не все модели японского бренда вызывают восторг у российских автовладельцев.

Если Pajero и Lancer по-прежнему остаются легендарными, то Mitsubishi Colt, напротив, вызывает гораздо меньше энтузиазма. По словам Александра Короткова, генерального директора проекта Likvi. com, Colt считается наименее привлекательной моделью из всей линейки Mitsubishi. Автомобиль известен своими проблемами с надежностью и сложностями в обслуживании. Colt часто сталкивается с неполадками в работе трансмиссии и электроники, что может приводить к дорогостоящим ремонтам. Запчасти на Colt не всегда легко найти, и они могут оказаться дорогими, особенно если речь идет о старых версиях. В некоторых случаях стоимость ремонта превышает рыночную цену самой машины, что делает Colt невыгодным вариантом для долгосрочного использования. К тому же, качество сборки данной модели уступает другим автомобилям марки Mitsubishi, что сказывается на её долговечности и потребительских оценках.

Стоит отметить, что несмотря на трудности и временное прекращение продаж новых автомобилей в России, Mitsubishi продолжает свою деятельность: дилерская сеть функционирует, и автомобилисты не испытывают проблем с оригинальными и аналоговыми запчастями. Гарантийные обязательства для владельцев Mitsubishi по-прежнему выполняются. Это позволяет поддерживать интерес к популярным моделям и обеспечивает их обслуживание в России даже в сложных условиях.

Уточнения

Станция технического обслуживания — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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