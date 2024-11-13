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Ездила безбашенно, на предельной скорости на 21-й Волге

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Белла Ахмадулина, выдающаяся советская и российская лирическая поэтесса, стала одним из самых ярких представителей поколения "шестидесятников". Её уникальный голос и поэтический талант принесли ей славу "поэтессы с хрустальным голосом". Помимо своего литературного творчества, Ахмадулина также была известна как киноактриса.

Ездила безбашенно, на предельной скорости на 21-й Волге
Фото: https://ru.wikipedia.org/ by Maarten is licensed under Free More info

Её страсть к автомобилям не осталась незамеченной. В течение многих лет она была преданной владелицей автомобиля "Волга-21".

Свидетели описывали её манеру вождения как "бесшабашную". Ахмадулина любила превышать скорость, не испытывая при этом страха. Несмотря на свою лихую езду, она никогда не попадала в аварии. Её виртуозное владение автомобилем вызывало восхищение и удивление окружающих.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уточнения

ГАЗ-М-21 «Во́лга» — советский легковой автомобиль, серийно производившийся на Горьковском автомобильном заводе с 1956 по 1970 год. Представляет собой четвёртое поколение, является «преемником» модели ГАЗ-М-20 «Победа». 
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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