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Каких ремонтов избегают автосервисы: ТОП-5 сложных случаев

2:08
Авто

Автосервисы зарабатывают на клиентах, а чем сложнее ремонт, тем выше его стоимость. Однако есть виды работ и неисправностей, которых мастера избегают. В некоторых случаях сервисы отказываются от ремонта из-за трудоемкости или специфики задачи, предлагая альтернативные варианты.

Каких ремонтов избегают автосервисы: ТОП-5 сложных случаев
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Неисправности и работы, которых избегают автосервисы:

Светодиодная оптика

LED-фары при поломке часто предлагают заменить целиком, хотя проблема может заключаться в нескольких перегоревших светодиодах. В большинстве случаев фара считается неразборной, и автосервис не предоставляет услуги по её ремонту.

Электроагрегаты (стартер и генератор)

В случае проблем со стартером или генератором многие автосервисы предлагают замену, хотя причина может быть в изношенных щетках или других мелких дефектах. Специализированные мастерские часто предпочтительнее, так как они занимаются ремонтом таких агрегатов.

Плавающие дефекты

Проблемы, которые появляются и исчезают, вызывают сложности при диагностике. Например, индикатор "Check Engine" может загореться, но при проверке на сервисе ошибка не обнаруживается. В подобных случаях мастера рекомендуют "подождать", пока дефект проявится стабильно.

Шприцевание

Эту грязную и трудоёмкую процедуру современные мастера выполняют редко. На внедорожниках с множеством точек смазки, как у Hummer, шприцевание требует усилий, особенно если маслёнки ржавые и плохо поддаются смазке.

Редкие и экзотические автомобили

Сервисам невыгодно хранить детали для редких авто, таких как Alfa Romeo или машины с роторными двигателями. С клиента могут попросить собственные запчасти, так как их наличие на складе маловероятно, особенно для моделей, ввезённых через параллельный импорт.
Если вам отказали в привычном автосервисе, можно найти специализированные мастерские или частных мастеров, которые возьмутся за нужные работы.

Уточнения

Станция технического обслуживания — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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