Почему правительство отказалось отменить штрафы за тонировку стекол

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Правительство России не поддержало законопроект об отмене административной ответственности за чрезмерную тонировку автомобильных стекол, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента. Об этом сообщило ТАСС.

Фото: wikipedia by Alexandre Prévo, CC BY-SA 2.0

В июле вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил на отзыв документ, предусматривающий отмену штрафа в размере 500 рублей, установленного частью 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ. Даванков отметил, что разрешение на тонировку существует во многих странах, так как она помогает поддерживать более низкую температуру в салоне, что особенно актуально для южных регионов России.

В правительстве напомнили, что требования к светопропусканию остаются неизменными: передние и лобовые стекла должны пропускать не менее 70% света, а задние и задние боковые стекла можно тонировать. В отзыве также указано, что отмена штрафа приведет к тому, что нарушение будет квалифицироваться по части 1 статьи 12.5 КоАП, что не позволит достичь целей, заявленных в пояснительной записке к проекту.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.

