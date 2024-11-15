Почему правительство отказалось отменить штрафы за тонировку стекол

Правительство России не поддержало законопроект об отмене административной ответственности за чрезмерную тонировку автомобильных стекол, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента. Об этом сообщило ТАСС.
В июле вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил на отзыв документ, предусматривающий отмену штрафа в размере 500 рублей, установленного частью 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ. Даванков отметил, что разрешение на тонировку существует во многих странах, так как она помогает поддерживать более низкую температуру в салоне, что особенно актуально для южных регионов России.
В правительстве напомнили, что требования к светопропусканию остаются неизменными: передние и лобовые стекла должны пропускать не менее 70% света, а задние и задние боковые стекла можно тонировать. В отзыве также указано, что отмена штрафа приведет к тому, что нарушение будет квалифицироваться по части 1 статьи 12.5 КоАП, что не позволит достичь целей, заявленных в пояснительной записке к проекту.
Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.
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