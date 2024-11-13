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В США 79-летняя автоледи отжигает на своём Cadillac 1957 года выпуска

1:02
Авто

Некоторые люди начинают вязать на пенсии, однако 79-летняя Энни Кёлер из США интересуется исключительно авто.

В США 79-летняя автоледи отжигает на своём Cadillac 1957 года выпуска
Фото: thedrive is licensed under Free More info

У нее восемь внуков, а сын Джейми Хатчинс владеет автомастерской в Беталдо (штат Иллинойс, США). Он провел полный ремонт Cadillac 1957 года выпуска в подарок своей маме, которая сразу же отправилась на в путешествие длиной более 4000 км — до Калифорнии и обратно, сообщает The Drive.

По пути автоледи успела поучаствовать в международном фестивале Mother Road Route 66 в Спрингфилде (штат Иллинойс), где у нее появилась толпа поклонники, а также на фестивале Eville Shindig в Эвансвилле (штат Индиана).

Чем только ни приходилось ей заниматься в жизни: и грузовик водила, и увлекалась музыкой, и даже написала детскую книгу.

"Я каждый день благодарю Бога за то, что я всё ещё здесь, я дожила до этого беззаботного времени", — смеётся Энни.

Уточнения

Cadillac — американский производитель автомобилей класса «люкс», принадлежащий General Motors.

Фестива́ль — массовое празднество, показ (смотр) достижений музыкального, театрального, эстрадного, циркового или киноискусства, а также спортивных достижений.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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