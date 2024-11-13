Кожаная обивка сидений — почему и зимой, и летом водителю некомфортно на ней

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Один из основных минусов кожаной обивки — это её чувствительность к температуре. В жару сидеть на такой обивке некомфортно, словно на горячей сковороде, а в холод она может быть слишком холодной. Это может негативно сказаться на здоровье человека.

Фото: freepik.com by master1305, PDM

Конечно, некоторые люди могут не обращать внимания на эту особенность кожи или просто терпеливо переносить дискомфорт. Однако, чтобы избежать неприятных ощущений, можно установить систему вентиляции и обогрева сидений.

Ещё одна проблема кожаных сидений — повышенная потливость. Для решения этой проблемы используется перфорация — множество маленьких отверстий, которые обеспечивают вентиляцию.

Некоторые водители также жалуются на то, что кресла не обеспечивают надёжную фиксацию — в поворотах они могут сдвигаться, а при торможении соскальзывать. Но здесь также многое зависит от формы сиденья.

Уточнения

Вентиля́ция (от лат. ventilatio — проветривание) — перемещение газов под действием разности давления без применения замкнутых каналов.

