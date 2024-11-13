Кожаная обивка сидений — почему и зимой, и летом водителю некомфортно на ней

Один из основных минусов кожаной обивки — это её чувствительность к температуре. В жару сидеть на такой обивке некомфортно, словно на горячей сковороде, а в холод она может быть слишком холодной. Это может негативно сказаться на здоровье человека.
Конечно, некоторые люди могут не обращать внимания на эту особенность кожи или просто терпеливо переносить дискомфорт. Однако, чтобы избежать неприятных ощущений, можно установить систему вентиляции и обогрева сидений.
Ещё одна проблема кожаных сидений — повышенная потливость. Для решения этой проблемы используется перфорация — множество маленьких отверстий, которые обеспечивают вентиляцию.
Некоторые водители также жалуются на то, что кресла не обеспечивают надёжную фиксацию — в поворотах они могут сдвигаться, а при торможении соскальзывать. Но здесь также многое зависит от формы сиденья.
Вентиля́ция (от лат. ventilatio — проветривание) — перемещение газов под действием разности давления без применения замкнутых каналов.
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