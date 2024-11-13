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В Китае ночная велопрогулка студентов в древний город Кайфын вызвала транспортный коллапс

1:30
Авто

В китайских социальных сетях распространились забавные видео — на кадрах тысячи велосипедистов заняли шестиполосное шоссе, чтобы преодолеть 50-километровый путь от Чжэнчжоу до древнего города Кайфын, сообщает The Japan Times.

В Китае ночная велопрогулка студентов в древний город Кайфын вызвала транспортный коллапс
Фото: AFP-JIJI is licensed under Free More info

Телеканал Shenyang News указала на проблемы безопасности дорожного движения и загруженности дорог, связанные с ночными поездками на велосипедах, — молодёжь нашла для себя развлечение, но "одного раза достаточно".

Массовое увлечение ночными поездками на велосипедах вызвало негативную реакцию со стороны китайских чиновников, обеспокоенных транспортным коллапсом. В связи с этим приняты меры:

  • Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало в своём аккаунте в WeChat уведомление о соблюдении правил дорожного движения и езды на велосипеде.
  • Приложения для совместного использования велосипедов предупредили, что будут удаленно блокировать любые двухколёсные транспортные средства, вывезенные за пределы Чжэнчжоу.
  • По данным государственного издания Jimu News в соседней провинции Хубэй, в одном из университетов студентам теперь требуется разрешение на выход за пределы кампуса.

Мода на ночные велопрогулки началась в июне, когда четверо студентов из Чжэнчжоу взяли напрокат велосипед и отправились в Кайфын, чтобы поесть гуаньтанбао — популярный вид пельменей с бульоном.

Уточнения

Транспортный коллапс — дорожный затор, при котором каждое дополнительное нарушение движения транспорта приводит к почти полной остановке движения.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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