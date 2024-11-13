В Китае ночная велопрогулка студентов в древний город Кайфын вызвала транспортный коллапс

В китайских социальных сетях распространились забавные видео — на кадрах тысячи велосипедистов заняли шестиполосное шоссе, чтобы преодолеть 50-километровый путь от Чжэнчжоу до древнего города Кайфын, сообщает The Japan Times.
Телеканал Shenyang News указала на проблемы безопасности дорожного движения и загруженности дорог, связанные с ночными поездками на велосипедах, — молодёжь нашла для себя развлечение, но "одного раза достаточно".
Массовое увлечение ночными поездками на велосипедах вызвало негативную реакцию со стороны китайских чиновников, обеспокоенных транспортным коллапсом. В связи с этим приняты меры:
Мода на ночные велопрогулки началась в июне, когда четверо студентов из Чжэнчжоу взяли напрокат велосипед и отправились в Кайфын, чтобы поесть гуаньтанбао — популярный вид пельменей с бульоном.
Транспортный коллапс — дорожный затор, при котором каждое дополнительное нарушение движения транспорта приводит к почти полной остановке движения.
Новая информация ставит под вопрос традиционное мнение о древнейших цивилизациях — кто был первым?