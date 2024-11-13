Geely ведёт переговоры о контроле над стартапом летающих такси Volocopter

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Конгломерат Geely ведёт предварительные переговоры о приобретении немецкой компании Volocopter Gmbh в рамках сделки, которая может спасти стартап по производству летающих такси от потенциального банкротства, сообщает Bloomberg.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

В случае завершения сделки стоимость стартапа снизится с пиковых 1,9 миллиарда долларов в 2022 году примерно до 110 миллионов долларов.

Финансовые проблемы Volocopter свидетельствуют о том, насколько сложно сделать летающие автомобили реальностью в США и Европе, где стартапы часто терпят крах ещё до того, как успевают продать хотя бы один автомобиль.

Однако в Китае правительство сделало развитие "низковысотной" экономики приоритетом наряду с производством электромобилей, которые составляют конкуренцию немецким автопроизводителям.

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.



