Geely ведёт переговоры о контроле над стартапом летающих такси Volocopter

Конгломерат Geely ведёт предварительные переговоры о приобретении немецкой компании Volocopter Gmbh в рамках сделки, которая может спасти стартап по производству летающих такси от потенциального банкротства, сообщает Bloomberg.
В случае завершения сделки стоимость стартапа снизится с пиковых 1,9 миллиарда долларов в 2022 году примерно до 110 миллионов долларов.
Финансовые проблемы Volocopter свидетельствуют о том, насколько сложно сделать летающие автомобили реальностью в США и Европе, где стартапы часто терпят крах ещё до того, как успевают продать хотя бы один автомобиль.
Однако в Китае правительство сделало развитие "низковысотной" экономики приоритетом наряду с производством электромобилей, которые составляют конкуренцию немецким автопроизводителям.
Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.
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