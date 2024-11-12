35 погибших, 43 пострадавших — в Китае водитель внедорожника совершил наезд на пешеходов

В китайском городе Чжухай водитель внедорожника наехал на пешеходов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление местного отделения полиции.
Количество погибших в результате этого инцидента увеличилось до 35 человек. Также сообщается о 43 пострадавших, которые сейчас получают медицинскую помощь в больнице, их жизни ничего не угрожает.
Трагедия произошла вечером 11 ноября. Внедорожник выехал на тротуар в спортивном комплексе и сбил несколько людей, занимавшихся пробежкой.
Водитель попытался скрыться с места происшествия, но был задержан полицией.
Среди пострадавших не было граждан России. Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу находится в контакте с местными властями по данному вопросу.
Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.
Пешеход — человек, передвигающийся пешком, то есть с помощью ног, методом ходьбы.
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