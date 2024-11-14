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Проверка на дороге: что в вашем авто вызывает интерес у ГАИ

1:06
Авто

Многие водители жалуются на частые остановки со стороны инспекторов ДПС, хотя считают, что не дают поводов для проверки.

Обычно инспекторы обращают внимание на машины с ярким тюнингом: затемнённые окна, громкий выхлоп, нестандартные обвесы. Такие автомобили привлекают внимание так же, как и старые "Жигули" с чрезмерно заниженной подвеской или в плохом состоянии.

Если в машине есть дети, инспекторы проверяют наличие детских кресел. Непристёгнутые ремни у водителя или пассажиров — ещё одна явная причина для остановки.

Кроме того, автомобили, которые выбиваются из общего ритма движения — едут медленно или слишком быстро, вызывают подозрение. Если водитель неуверенно держится в полосе или не снижает скорость перед неровностями, это тоже сигнал для инспекторов.

Чтобы снизить риск остановок, водителям стоит избегать нестандартного тюнинга, соблюдать ПДД и поддерживать машину в чистоте. Это поможет оставаться менее заметными на дороге.

Уточнения

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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