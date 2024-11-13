Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Езда с габаритными огнями вместо ближнего света: что нужно знать

2:20
Авто

На российских дорогах всё чаще можно встретить автомобили с включенными лишь габаритными огнями вместо обязательного ближнего света или дневных ходовых огней (ДХО). Особенно это актуально для таких моделей, как Lada и УАЗ, а также для старых иномарок, вроде Nissan, Toyota и Mercedes, возрастом 15 лет и старше. Инспектор ГАИ в интервью порталу njcar.ru разъяснил, что использование габаритов вместо ближнего света запрещено, даже если автомобиль не оснащен штатными ДХО.

Неправильное использование света становится серьезной проблемой на дорогах. Некоторые водители ставят нелегальные светодиоды, чтобы улучшить видимость, другие предпочитают не включать ближний свет днём, пытаясь сэкономить. В тёмное время это приводит к тому, что машины начинают ослеплять друг друга, а днём их заметить бывает сложно, что особенно опасно при обгонах.

Такие ситуации создают серьёзные риски. Водитель, обгоняющий машину, может слишком поздно заметить встречный автомобиль, что часто вынуждает его прервать манёвр в последний момент. Осенью, когда световой день короткий, это становится особенно критичным, так как видимость часто оставляет желать лучшего.

Некоторые автомобилисты, чтобы стать заметнее на дороге, включают лишь габаритные огни, однако их света зачастую не хватает, чтобы быть видимым даже с 50 метров. Это подвергает риску и водителя, и других участников движения.

В 2005 году в ПДД появился пункт, обязывающий водителей использовать ближний свет фар для снижения количества ДТП. В 2010 году его обновили, добавив, что можно включать либо ближний свет, либо ДХО для улучшения видимости днём. Тем не менее, некоторые водители продолжают считать, что габаритные огни являются достаточной заменой ДХО.

ГАИ напоминает, что за использование габаритных огней вместо ближнего света или ДХО предусмотрен штраф по статье 12.20 КоАП РФ в размере 500 рублей.

Уточнения

Автомоби́льная светоте́хника — комплекс световой техники, использующийся для сигнализации и освещения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Новости Все >
"Бессмертная" роща: в США нашли организм возрастом до 80 тысяч лет
Узнайте, что связывает ваших домашних кошек с дикими тиграми
Как подготовить машину к суровой зиме
Как мужской и женский мозг реагируют на непредвиденные ситуации за рулем
Что делать, чтобы не "убить" двигатель и продлить его срок службы
США кинули Украину, считают в Верховной раде
Зеленский экстренно обратился к Западу. Что его сподвигло?
Пьяный за рулем припаркованного авто: что вам грозит по закону
Какое количество камер действительно работает на российских дорогах
Популярное
Антирейтинг автомобилей по коррозийной устойчивости

Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.

Какие авто ржавеют быстрее всех
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
Птичьи перья сделают более безопасными наши полёты Игорь Буккер Дипломат, литератор и музыкант Грибоедов — смерть на чужбине, ненапечатанная пьеса и пробитая на дуэли рука Сергей Лебедев Конференция по климату в Баку: Алиев пригрозил Европе ограничить поставки газа Любовь Степушова
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Как правильно готовить брокколи для максимальной пользы и красоты
Как правильно готовить брокколи для максимальной пользы и красоты
Последние материалы
"Бессмертная" роща: в США нашли организм возрастом до 80 тысяч лет
Узнайте, что связывает ваших домашних кошек с дикими тиграми
Как подготовить машину к суровой зиме
Как мужской и женский мозг реагируют на непредвиденные ситуации за рулем
Что делать, чтобы не "убить" двигатель и продлить его срок службы
США кинули Украину, считают в Верховной раде
Пьяный за рулем припаркованного авто: что вам грозит по закону
Зеленский экстренно обратился к Западу. Что его сподвигло?
Езда с габаритными огнями вместо ближнего света: что нужно знать
Какое количество камер действительно работает на российских дорогах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.