Езда с габаритными огнями вместо ближнего света: что нужно знать

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На российских дорогах всё чаще можно встретить автомобили с включенными лишь габаритными огнями вместо обязательного ближнего света или дневных ходовых огней (ДХО). Особенно это актуально для таких моделей, как Lada и УАЗ, а также для старых иномарок, вроде Nissan, Toyota и Mercedes, возрастом 15 лет и старше. Инспектор ГАИ в интервью порталу njcar.ru разъяснил, что использование габаритов вместо ближнего света запрещено, даже если автомобиль не оснащен штатными ДХО.

Неправильное использование света становится серьезной проблемой на дорогах. Некоторые водители ставят нелегальные светодиоды, чтобы улучшить видимость, другие предпочитают не включать ближний свет днём, пытаясь сэкономить. В тёмное время это приводит к тому, что машины начинают ослеплять друг друга, а днём их заметить бывает сложно, что особенно опасно при обгонах.

Такие ситуации создают серьёзные риски. Водитель, обгоняющий машину, может слишком поздно заметить встречный автомобиль, что часто вынуждает его прервать манёвр в последний момент. Осенью, когда световой день короткий, это становится особенно критичным, так как видимость часто оставляет желать лучшего.

Некоторые автомобилисты, чтобы стать заметнее на дороге, включают лишь габаритные огни, однако их света зачастую не хватает, чтобы быть видимым даже с 50 метров. Это подвергает риску и водителя, и других участников движения.

В 2005 году в ПДД появился пункт, обязывающий водителей использовать ближний свет фар для снижения количества ДТП. В 2010 году его обновили, добавив, что можно включать либо ближний свет, либо ДХО для улучшения видимости днём. Тем не менее, некоторые водители продолжают считать, что габаритные огни являются достаточной заменой ДХО.

ГАИ напоминает, что за использование габаритных огней вместо ближнего света или ДХО предусмотрен штраф по статье 12.20 КоАП РФ в размере 500 рублей.

Уточнения

Автомоби́льная светоте́хника — комплекс световой техники, использующийся для сигнализации и освещения.

