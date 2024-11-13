Как защитить машину от коррозии при длительном простое

Иногда машину приходится оставлять на длительное время без использования. Эксперты рассказали, как правильно подготовить автомобиль к такому "простоему". Просто поставить машину в теплый гараж или на крытую парковку недостаточно — важно провести подготовительные мероприятия.

Даже в теплом помещении авто подвержено коррозии, поэтому необходимы определенные меры. В первую очередь, стоит проверить топливный бак. Перед длительным простоем рекомендуется заправить его до полного, чтобы избежать конденсата, который может привести к ржавчине.

Также важно проверить систему охлаждения. Эксперты советуют убедиться в уровне и качестве антифриза. Если жидкость старая или загрязнена, её следует заменить. Это поможет предотвратить перегрев двигателя и ржавление системы.

Ещё один важный шаг перед консервацией авто — проверка гидравлического контура и целостности резиновых шлангов. Моторное масло тоже необходимо заменить: его следует слить и очистить систему, используя подходящий состав в зависимости от состояния двигателя и уровня загрязнения.

Уточнения

Корро́зия — самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой.

