Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Какое количество камер действительно работает на российских дорогах

1:27
Авто

На российских дорогах за фиксацию правонарушений отвечают не только инспекторы ГАИ, но и камеры. Их бывает два типа — стационарные и передвижные. Кроме того, существует еще одна категория — "фейковые" камеры, которые только имитируют настоящие устройства фиксации нарушений. Издание Autonews. ru узнало, сколько таких камер находится на дорогах России.

Как сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, около 40% всех установленных камер в России являются "фейковыми". По его словам, все дорожные камеры должны быть указаны на официальном портале ГАИ. В реестре на портале числится 50,2 тысячи камер, но не все из них функционируют.

Шапарин уточнил, что фактически правонарушения фиксируют примерно 29 тысяч камер, из которых около 3 тысяч — передвижные, а остальные 26 тысяч — стационарные. Эксперты из Mash предполагают, что данное несоответствие связано с устаревшей информацией на сайте ГАИ. Кроме того, в реестре ГАИ указаны камеры типа "ПАК ПМ", известные как "робокопы", но их использование временно приостановлено по решению Верховного суда РФ. Autonews. ru отправило запрос в пресс-службу ГАИ для уточнения ситуации.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание». 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Новости Все >
Как подготовить машину к суровой зиме
Как мужской и женский мозг реагируют на непредвиденные ситуации за рулем
Что делать, чтобы не "убить" двигатель и продлить его срок службы
США кинули Украину, считают в Верховной раде
Пьяный за рулем припаркованного авто: что вам грозит по закону
Зеленский экстренно обратился к Западу. Что его сподвигло?
Езда с габаритными огнями вместо ближнего света: что нужно знать
Как собрать семена капусты и не ошибиться
Как вернуть картофельному пюре свежесть и мягкость
Популярное
Антирейтинг автомобилей по коррозийной устойчивости

Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.

Какие авто ржавеют быстрее всех
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
Птичьи перья сделают более безопасными наши полёты Игорь Буккер Дипломат, литератор и музыкант Грибоедов — смерть на чужбине, ненапечатанная пьеса и пробитая на дуэли рука Сергей Лебедев Конференция по климату в Баку: Алиев пригрозил Европе ограничить поставки газа Любовь Степушова
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Как правильно готовить брокколи для максимальной пользы и красоты
Как правильно готовить брокколи для максимальной пользы и красоты
Последние материалы
Узнайте, какие сорта ирги идеально подойдут для вашего участка
Новый Hyundai Tucson L 2025: обновленный кроссовер скоро в Китае и России
Ласковая и независимая: какие черты делают американскую жесткошёрстную кошку уникальной
Как защитить машину от коррозии при длительном простое
Газпром приостановил поставки газа в Армению
Мама обвиняемого в насилии Арми Хаммера подарила ему процедуру стерилизации
Ортопед рассказал, какие травмы чаще всего получают школьники на уроках и переменах
Как вырастить клюкву на своем участке и не бояться болезней
Как вырастить гранат из косточки в домашних условиях
Как ухаживать за сливой для получения максимального урожая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.