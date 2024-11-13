Какое количество камер действительно работает на российских дорогах

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На российских дорогах за фиксацию правонарушений отвечают не только инспекторы ГАИ, но и камеры. Их бывает два типа — стационарные и передвижные. Кроме того, существует еще одна категория — "фейковые" камеры, которые только имитируют настоящие устройства фиксации нарушений. Издание Autonews. ru узнало, сколько таких камер находится на дорогах России.

Как сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, около 40% всех установленных камер в России являются "фейковыми". По его словам, все дорожные камеры должны быть указаны на официальном портале ГАИ. В реестре на портале числится 50,2 тысячи камер, но не все из них функционируют.

Шапарин уточнил, что фактически правонарушения фиксируют примерно 29 тысяч камер, из которых около 3 тысяч — передвижные, а остальные 26 тысяч — стационарные. Эксперты из Mash предполагают, что данное несоответствие связано с устаревшей информацией на сайте ГАИ. Кроме того, в реестре ГАИ указаны камеры типа "ПАК ПМ", известные как "робокопы", но их использование временно приостановлено по решению Верховного суда РФ. Autonews. ru отправило запрос в пресс-службу ГАИ для уточнения ситуации.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание».



