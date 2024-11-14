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Повышение цен на Knewstar 001: все комплектации подорожали

1:36
Авто

Компания Knewstar опубликовала новый прайс-лист на свою единственную модель — кроссовер 001, представляющий собой перелицованную версию Geely Tugella. Базовая цена кроссовера 001 значительно увеличилась: она выросла на 177 200 рублей. Интересно, что последний пересмотр цен был менее месяца назад, в октябре.

Повышение цен на Knewstar 001: все комплектации подорожали
Фото: Wikipedia by Jengtingchen, CC BY-SA 4.0

Теперь стартовая версия Knewstar 001 в комплектации Luxury стоит от 3 973 190 рублей (без учёта маркетинговых предложений). Также подорожали две другие версии — Flagship и Flagship Sport, но менее существенно. Цена версии Flagship возросла с 4 115 990 до 4 203 190 рублей, а топовая Flagship Sport теперь стоит 4 303 190 рублей (вместо прежних 4 215 990 рублей). В обоих случаях повышение составило 87 200 рублей.

Кроссовер Knewstar 001 в России оснащён 2,0-литровым турбодвигателем и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с полным приводом. Мотор на версиях Luxury и Flagship развивает 200 л. с., а на топовой комплектации Flagship Sport — 238 л. с.

Уточнения

Geely Xingyue/Tugella — среднеразмерный кроссовер, выпускаемый компанией Geely Automobile с марта 2019 года.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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