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В России покупают больше Rolls-Royce: кто лидирует в продажах

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Авто

За первые девять месяцев 2024 года в России было продано 99 автомобилей британского премиум-бренда Rolls-Royce, что на 39% больше, чем за тот же период прошлого года.

В России покупают больше Rolls-Royce: кто лидирует в продажах
Фото: Wikipedia by Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

Лидером продаж стал внедорожник Rolls-Royce Cullinan, которого продали 59 единиц — на 27% больше, чем годом ранее. На втором месте — полноразмерное электрокупе Rolls-Royce Spectre, с результатом 22 проданных автомобиля. Тройку лидеров замыкает Rolls-Royce Ghost, который приобрели 12 покупателей, как и в прошлом году.

Список продаж новых Rolls-Royce в России завершает лимузин Phantom: за январь-сентябрь 2024 года было продано 6 таких машин.

Уточнения

Rolls-Royce Motor Cars Ltd (Роллс-Ройс) — английская компания, подразделение BMW AG, специализирующаяся на выпуске автомобилей класса люкс под маркой Rolls-Royce.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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