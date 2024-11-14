В России покупают больше Rolls-Royce: кто лидирует в продажах

За первые девять месяцев 2024 года в России было продано 99 автомобилей британского премиум-бренда Rolls-Royce, что на 39% больше, чем за тот же период прошлого года.
Лидером продаж стал внедорожник Rolls-Royce Cullinan, которого продали 59 единиц — на 27% больше, чем годом ранее. На втором месте — полноразмерное электрокупе Rolls-Royce Spectre, с результатом 22 проданных автомобиля. Тройку лидеров замыкает Rolls-Royce Ghost, который приобрели 12 покупателей, как и в прошлом году.
Список продаж новых Rolls-Royce в России завершает лимузин Phantom: за январь-сентябрь 2024 года было продано 6 таких машин.
Rolls-Royce Motor Cars Ltd (Роллс-Ройс) — английская компания, подразделение BMW AG, специализирующаяся на выпуске автомобилей класса люкс под маркой Rolls-Royce.
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