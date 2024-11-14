Аренда авто набирает популярность: что это значит для рынка и регуляторов

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Из-за роста затрат на покупку и обслуживание личного транспорта всё больше россиян предпочитают долгосрочную аренду автомобилей. Сейчас около четверти водителей в России пользуются услугами аренды, тогда как в прошлом году их было 18%. Растущий интерес к аренде и каршерингу может привлечь внимание регуляторов.

Фото: Wikipedia by Mos.ru, CC BY 4.0

По данным опроса компании TopCar, к ноябрю 2024 года 25% россиян с водительскими правами арендуют автомобиль хотя бы на один день. В среднем машины берут на два-три дня: 64% арендуют для путешествий, 15% — для работы, 10% — для разнообразия, и 8% — для имиджа.

Каршеринговые компании тоже фиксируют повышение спроса. Так, "Делимобиль" сообщил, что число аренд на срок более суток в январе-сентябре 2024 года увеличилось на 50%. "Ситидрайв" отметил рост популярности пакетов на длительную аренду, особенно в Санкт-Петербурге, где спрос вырос на 10%. Чтобы удовлетворить потребности клиентов, компании вводят тарифы для длительных поездок: например, BelkaCar теперь предлагает аренду на три дня в Москве и Санкт-Петербурге, а в Сочи и Калининграде — на несколько часов или суток.

Основной причиной роста интереса к аренде остаются высокие цены на покупку и обслуживание личного авто. Из-за удорожания транспорта около 35% россиян отказались от покупки автомобиля. С начала 2022 года цены на новые авто выросли на 50-60%, также значительно подорожали запчасти.

Отказ от личного транспорта заметен особенно среди москвичей. Около 15% жителей столицы предпочли аренду или общественный транспорт из-за дороговизны и нехватки парковочных мест. По данным департамента транспорта Москвы, в январе-ноябре 2023 года в городе ежедневно было на 4% меньше автомобилей, чем годом ранее.

На фоне возросшего спроса доходы компаний аренды и лизинга тоже увеличились. По данным Росстата, за первые три квартала 2024 года объем рынка аренды и лизинга легковых автомобилей, включая каршеринг, вырос на 25% и составил 56,6 млрд рублей. В TopCar прогнозируют, что по итогам года объём сегмента достигнет 70 млрд рублей — это рекордный показатель для рынка.

Рост популярности аренды может привлечь внимание регуляторов. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов отметил, что арендованные авто нередко используют для работы в такси, что требует дополнительного контроля. Также уровень аварийности на арендованных авто выше, чем на личных, что может потребовать усиления надзора за безопасностью таких поездок.

Уточнения

Карше́ринг — краткосрочная аренда, прокат автомашины.

