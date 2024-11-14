Вторичный авторынок в РФ: цены на подержанные машины могут остановиться

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Цены на подержанные автомобили в России снизились, но ждать ли дальнейшего падения, рассказал автоэксперт Максим Кадаков.

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

По словам Кадакова, динамика цен на автомобили с пробегом зависит от нескольких факторов. В первую очередь, стоимость подержанных машин напрямую связана с ценами на новые автомобили.

Ещё один важный фактор — ситуация с автокредитованием. В последние годы кредиты играли большую роль на вторичном рынке, так как многие покупатели приобретают машины в кредит. Однако сейчас кредиты подорожали, и немало людей не могут позволить себе покупку даже подержанного авто. Замедление рынка и снижение оборачиваемости может подтолкнуть некоторых продавцов к снижению цен, пояснил эксперт.

Тем не менее, по мнению Кадакова, пока рано ожидать продолжительного снижения цен на подержанные машины. Он отметил, что это может быть временным колебанием, и не факт, что цены будут и дальше стабильно падать на вторичном авторынке.

Уточнения

Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.



