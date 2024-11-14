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Неправильная поза водителя: как избежать проблем со спиной

1:21
Авто

Правильная поза за рулем помогает снизить утомляемость и сохранить здоровье. О том, можно ли сидеть в кресле, сильно откинув его назад, рассказал врач-невролог и специалист по превентивной медицине Игорь Мацокин.

Неправильная поза водителя: как избежать проблем со спиной
Фото: Wikipedia by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

По словам эксперта, сидя в сильно откинутом кресле, водитель вынужден наклоняться вперед, что увеличивает нагрузку на позвоночник. Это положение со временем может привести к деформации межпозвонковых дисков и их повреждению.

Кроме того, такая поза создает излишнее давление на внутренние органы, что может нарушить их нормальную работу. Если водитель садится полулежа, держа руль на вытянутых руках, это уже несет риск безопасности — маневрировать в такой позе сложно, а в случае аварийной ситуации это может быть опасно.

Также не рекомендуется устанавливать кресло строго перпендикулярно. Это вызывает напряжение мышц, ухудшая кровоснабжение позвоночника и ускоряя дегенеративные изменения в суставах и костях.

Оптимальная поза за рулем — это комфортное и безопасное положение, особенно если у водителя есть проблемы со спиной. Для этого нужно отрегулировать высоту и наклон кресла так, чтобы спина полностью прилегала к спинке, а голова не была запрокинута назад.

Уточнения

Позвоно́чник — несущий элемент скелета позвоночных животных (в том числе, скелета человека).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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