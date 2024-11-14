Экономия на зарядке электромобиля: советы от автоэксперта

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Домашняя ночная зарядка электромобиля может помочь сэкономить, рассказал автоэксперт Антон Мухин. По его словам, также выгодно использовать бесплатные зарядные станции.

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Эксперт отметил, что наиболее простое и экономичное решение — заряжать электромобиль на бесплатных станциях. Однако значительную экономию можно получить и при домашней зарядке в ночное время, когда тариф на электроэнергию в 1,5-2 раза ниже дневного. Управлять потреблением энергии помогут интеллектуальные зарядные устройства и специальные приложения.

Эксперт также рекомендует следить за стоимостью зарядки и уменьшать потребление энергии. Для этого следует избегать резких ускорений и торможений при езде на электромобиле. Поддержание комфортной температуры в автомобиле также поможет: например, прогревать электромобиль в гараже перед поездкой в холодное время и охлаждать в паркинге летом.

Кроме того, специалист не советует полностью разряжать батарею и заряжать её на 100%. Оптимальным для долгого срока службы аккумулятора будет диапазон заряда от 20% до 90%, что может продлить срок его работы до 10-15 лет.

Уточнения

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.). Электромобиль следует отличать от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и электрической передачей.



