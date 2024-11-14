Новые скидки на автомобили LADA в ноябре: госпрограммы и акции

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В ноябре 2024 года при покупке автомобилей LADA действуют специальные акции и предложения, которые позволяют получить дополнительную выгоду. О нововведениях в условиях программ рассказал портал "Лада.Онлайн".

Фото: commons.wikimedia.org by RG72, CC BY-SA 4.0

С начала месяца автомобили LADA можно приобрести по обновлённой программе господдержки. Субсидии предоставляются работникам образовательных и медицинских учреждений, мобилизованным, добровольцам, контрактным военнослужащим, участвующим в Специальной военной операции, а также членам их семей и людям с инвалидностью. Базовая скидка по госпрограмме составляет 20% от рекомендованной розничной цены (РРЦ).

Акция "Осень на автомате" позволяет суммировать скидки и получить выгоду до 580 тыс. рублей при покупке LADA Vesta SW Cross с автоматической трансмиссией. Для этого нужно сдать старый автомобиль в трейд-ин и оформить кредит по программам LADA Finance или LADA Finance Plus. Максимальная выгода складывается из:

100 тыс. рублей за сдачу авто по программе трейд-ин;

100 тыс. рублей при покупке через LADA Finance или LADA Finance Plus;

20% от стоимости авто по Государственной программе автокредитования.

При покупке LADA Largus в кредит по программам LADA Finance или LADA Finance Plus можно сэкономить 400 тыс. рублей, что снижает начальную стоимость автомобиля до 1 260 000 рублей.

Также в ноябре действует программа "LADA Лизинг", по которой при покупке LADA Vesta 2023 года выпуска (кроме Sportline и версий с автоматической трансмиссией) скидка составит 210 тыс. рублей, для LADA Vesta 2024 года — 250 тыс. рублей. Выгода при покупке пассажирской или грузовой LADA Largus составляет 400 тыс. рублей.

Уточнения

Трейд-маркетинг (торговый маркетинг) — одно из направлений маркетинга, позволяет увеличивать продажи за счет воздействия на товаропроводящую цепь. В товаропроводящую цепь входят все звенья в цепочке производитель — конечный потребитель (дистрибьютор, торговая точка, команда продаж).



