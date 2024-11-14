Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Донские виноделы завоевали золото на международном конкурсе в Германии
Ноябрьское удобрение: как повысить урожайность весной
Потрясающее открытие археологов: захоронение жрецов и артефакты древней эпохи
Китай больше не получает российскую нефть со скидкой
Эти упражнения идеальны для тех, кто хочет похудеть
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Как использовать запасы тыквы: рецепт вкусной и полезной запеканки
Ваш стильный силуэт — как подчеркнуть элегантность фигуры прямоугольник
Китайская Пандора: невероятные горы Чжанцзяцзе в реальности

Жизненный цикл авто под контролем: РОАД обратилась к Минпромторгу

1:02
Авто

Ассоциация РОАД направила министру промышленности и торговли России Антону Алиханову письмо с предложением разработать законопроект, который охватит весь жизненный цикл транспортных средств. Об этом ассоциация сообщила в своём Telegram-канале.

Жизненный цикл авто под контролем: РОАД обратилась к Минпромторгу
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ассоциация отметила, что существующее законодательство не регулирует многие аспекты взаимоотношений автопроизводителей, дилеров и покупателей. Новый федеральный закон должен охватывать все этапы жизненного цикла автомобиля — от момента выпуска до утилизации.

РОАД предложила создать межведомственную рабочую группу при Минпромторге для разработки законопроекта "О реализации, техническом обслуживании и утилизации транспортных средств". В РОАД также указали, что значение дилерской сети, обеспечивающей продвижение и продажу автомобилей, недооценено в текущей "Стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года".

Уточнения

Законопроект — документ с текстом закона, предлагаемый к принятию законодательному органу или на референдум.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Россия столкнулась с беспрецедентным ростом контрабанды золота
Экономика и бизнес
Россия столкнулась с беспрецедентным ростом контрабанды золота Аудио 
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем Аудио 
Неочевидные методы увеличения урожайности сливы
Садоводство, цветоводство
Неочевидные методы увеличения урожайности сливы
Популярное
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы

Узнайте о распространенных ошибках при мытье головы, которые могут повредить локоны. Мы расскажем, как правильно выбрать температуру воды, наносить шампунь, использовать кондиционер и ухаживать за волосами после мытья.

Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем
Защитить картофель от колорадского жука можно этим простым методом
Сводка с фронта: ВС РФ парадным строем ворвались в Купянс, Киев запретил мобилизовывать силовиков Дмитрий Плотников Россия списывает Африке долги и инвестирует из бюджета. Какие выгоды получит? Любовь Степушова Птичьи перья сделают более безопасными наши полёты Игорь Буккер
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака
Неочевидные методы увеличения урожайности сливы
Россия столкнулась с беспрецедентным ростом контрабанды золота
Россия столкнулась с беспрецедентным ростом контрабанды золота
Последние материалы
Ваш стильный силуэт — как подчеркнуть элегантность фигуры прямоугольник
Китайская Пандора: невероятные горы Чжанцзяцзе в реальности
Индия может обогнать Японию в рейтинге ВВП
Риэлтор рассказал, какая судьба ждёт Рижский вокзал, который продаёт РЖД
Как укрепить иммунитет ребёнка в осенне-зимний период
Автомобили, готовые к зимним испытаниям
Простой способ приготовить креветки с ресторанным вкусом
Могут ли сны раскрыть ваши скрытые желания
Упражнение ножницы прокачает ваш пресс, бёдра и ягодицы
Как домашние животные могут продлить вашу жизнь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.