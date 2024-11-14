Жизненный цикл авто под контролем: РОАД обратилась к Минпромторгу

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Ассоциация РОАД направила министру промышленности и торговли России Антону Алиханову письмо с предложением разработать законопроект, который охватит весь жизненный цикл транспортных средств. Об этом ассоциация сообщила в своём Telegram-канале.

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Ассоциация отметила, что существующее законодательство не регулирует многие аспекты взаимоотношений автопроизводителей, дилеров и покупателей. Новый федеральный закон должен охватывать все этапы жизненного цикла автомобиля — от момента выпуска до утилизации.

РОАД предложила создать межведомственную рабочую группу при Минпромторге для разработки законопроекта "О реализации, техническом обслуживании и утилизации транспортных средств". В РОАД также указали, что значение дилерской сети, обеспечивающей продвижение и продажу автомобилей, недооценено в текущей "Стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года".

Уточнения

Законопроект — документ с текстом закона, предлагаемый к принятию законодательному органу или на референдум.



