Новый EXEED RX Urban: сочетание технологий и комфорта по премиальной цене

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Премиальный автомобильный бренд EXEED запускает продажи новой версии кросс-купе EXEED RX Urban.

Фото: Wikipedia by User3204, CC BY 4.0

EXEED RX Urban сочетает технологичность, безопасность, комфорт и элегантный стиль. Автомобиль оснащён 2.0-литровым турбомотором GDI мощностью 197 л. с., который разгоняет его до 100 км/ч за 9,3 секунды в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач (7DCT). Высокотехнологичный двигатель обеспечивает отличную динамику и топливную экономичность, а также имеет преимущества с точки зрения налогообложения.

Версия Urban предлагает салон с кожаной отделкой чёрного цвета, 20-дюймовые алюминиевые диски нового дизайна, светодиодную оптику, панорамную крышу и атмосферную подсветку интерьера. Также автомобиль оснащён функцией вентиляции и массажа для всех сидений.

В комплектацию EXEED RX Urban включены системы для обеспечения безопасности: сигнализация, антиблокировочная система, система курсовой устойчивости, помощь при экстренном торможении и спуске с горы, антипробуксовочная система с электронной блокировкой дифференциала и система уменьшения крена.

Кроме того, модель предлагает пакет онлайн-сервисов EXEED Connect с дистанционным управлением, беспроводную зарядку, аудиосистему с 14 динамиками, навигацию, голосовое управление, встроенный регистратор и 12,3-дюймовый сенсорный дисплей.

Рекомендованная цена EXEED RX Urban составляет 4 750 000 рублей.

Уточнения

EXEED — автомобильное подразделение внедорожников премиум-класса, представленное китайским автопроизводителем Chery Automobile в сентябре 2017 года.



