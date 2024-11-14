Новый EXEED RX Urban: сочетание технологий и комфорта по премиальной цене

Премиальный автомобильный бренд EXEED запускает продажи новой версии кросс-купе EXEED RX Urban.
EXEED RX Urban сочетает технологичность, безопасность, комфорт и элегантный стиль. Автомобиль оснащён 2.0-литровым турбомотором GDI мощностью 197 л. с., который разгоняет его до 100 км/ч за 9,3 секунды в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач (7DCT). Высокотехнологичный двигатель обеспечивает отличную динамику и топливную экономичность, а также имеет преимущества с точки зрения налогообложения.
Версия Urban предлагает салон с кожаной отделкой чёрного цвета, 20-дюймовые алюминиевые диски нового дизайна, светодиодную оптику, панорамную крышу и атмосферную подсветку интерьера. Также автомобиль оснащён функцией вентиляции и массажа для всех сидений.
В комплектацию EXEED RX Urban включены системы для обеспечения безопасности: сигнализация, антиблокировочная система, система курсовой устойчивости, помощь при экстренном торможении и спуске с горы, антипробуксовочная система с электронной блокировкой дифференциала и система уменьшения крена.
Кроме того, модель предлагает пакет онлайн-сервисов EXEED Connect с дистанционным управлением, беспроводную зарядку, аудиосистему с 14 динамиками, навигацию, голосовое управление, встроенный регистратор и 12,3-дюймовый сенсорный дисплей.
Рекомендованная цена EXEED RX Urban составляет 4 750 000 рублей.
EXEED — автомобильное подразделение внедорожников премиум-класса, представленное китайским автопроизводителем Chery Automobile в сентябре 2017 года.
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