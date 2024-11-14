Почему покупка подержанного авто у дилера не всегда безопасна

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Покупка подержанного автомобиля у официального дилера часто кажется надежным решением, которое должно гарантировать юридическую чистоту и отсутствие технических проблем. Однако в реальности приобретение машины через дилера не всегда гарантирует беззаботное владение — регистрация в ГАИ иногда оказывается невозможной. Издание Autonews выяснило причины подобных ситуаций.

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Приобретение подержанного автомобиля в дилерском центре представляется безопасной сделкой с прозрачной историей. Тем не менее, автомобили поступают к дилерам разными путями: их выкупают у владельцев, принимают по системе Trade-in, выставляют на комиссию или продают по агентскому договору с физическим лицом. Последний вариант несёт наибольшие риски для покупателя, так как дилер не несёт ответственности за автомобиль.

Агентский договор позволяет автосалону действовать от имени владельца, но автомобиль не становится собственностью дилера, что освобождает его от ответственности за качество и юридическую чистоту авто. Автоюрист Андрей Подшивалов рассказал о случае, когда покупатель приобрел Mercedes-Benz GLC по агентскому договору, а позже узнал, что у машины был неоригинальный номер двигателя, и она была собрана из разных частей. ГАИ отказалось ставить автомобиль на учет, а дилер заявил, что лишь сопровождал сделку.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, агентские договоры выгодны дилерам, так как освобождают их от обязательств перед покупателем. Автомобили по этой схеме могут иметь повреждения или юридические проблемы, и дилеры редко проверяют такие авто на юридическую чистоту.

Эксперт автокриминалист Максим Шелков отметил, что, хотя дилеры проверяют автомобили, есть аспекты, которые невозможно выявить заранее. В случае проблем у покупателя будет ограниченная возможность предъявить претензии салону. Заместитель председателя комиссии по безопасности Общественной палаты Александр Холодов, пояснил, что при комиссионной продаже салон отвечает за состояние автомобиля и юридическую чистоту сделки. Но в случае агентского договора все претензии покупатель должен адресовать предыдущему владельцу, так как автосалон лишь выступает посредником.

Автомобили, проданные по агентскому договору, могут оказаться объектом долговых обязательств, наследственных споров или двойной продажи, поскольку юридическая ответственность остаётся за предыдущим владельцем. Максим Шелков пояснил, что все риски ложатся на покупателя, а автосалон лишь оформляет документы.

Эксперты рекомендуют тщательно изучать условия сделки и при необходимости привлекать юриста. Важно учитывать риски при покупке автомобиля по агентскому договору, поскольку салон не несёт юридической ответственности за машину. Если сделка оформлена по договору комиссии, дилер отвечает за автомобиль.

Юристы отмечают, что при продаже автомобиля на площадке салона по договору комиссии покупатель может попытаться доказать в суде ответственность дилера. Максим Шелков подчеркнул, что агентский договор несёт риски, а степень ответственности дилера зависит от того, насколько он дорожит своей репутацией.

Уточнения

Автосалон (магазин) — совместный (авторизованный) филиал автозавода и банка по оформлению потребительских ссуд и продаже (чаще легковых) автомобилей в кредит.



