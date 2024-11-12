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Как авто и злополучный шёлковый шарф привели к гибели самой известной танцовщицы начала 20 века

1:21
Авто

В жизни американской балерины Айседоры Дункан, возлюбленной Сергея Есенина, автомобили сыграли роковые роли. 

Как авто и злополучный шёлковый шарф привели к гибели самой известной танцовщицы начала 20 века
Фото: CARZI is licensed under Free More info

В 1913 году произошёл первый трагический инцидент: двое детей Дункан и их гувернантка погибли, упав в Сену (река во Франции) на автомобиле Renault. Балерина еле оправилась после этого ... 

В 27 лет Айседора снова влюбилась. На этот раз во владельца автомастерской и обладателя автомобиля Amilcar CGSS Grand Sport Франсуа Фалькетто. В сентябре 1927 года, в тот роковой вечер, она отправилась на свидание с Фалькетто, который подъехал на своём авто.

Очевидцы трагедии рассказывали, что длинный красный шелковый шарф, который был на пассажирке Amilcar, впоследствии намотался на центральную барашковую гайку автомобиля, нёсшегося на большой скорости, и это привело к удушению Айседоры. Трагедия произошла через полтора года после смерти Есенина.

В начале 20 века во Франции небольшие спортивные автомобили Amilcar с маломощными двигателями впоследствии получат название "Bugatti для бедных". Они были оснащены тормозами на всех четырёх колёсах, имели низкую посадку и развивали скорость до 90 км/ч.

Уточнения

Инцидент (лат. incidentis — «случающийся») — случай, недоразумение, происшествие (обычно неприятное), столкновение.
 

Гувернёр (фр. gouverneur — «управляющий») или гувернантка (в зависимости от пола), также бонна (фр. bonne — няня), если речь идёт о женщине, нанятой воспитательницей детей в семье. В отличие от няни, воспитывает детей более старшего возраста и занимается с ними определёнными учебными предметами (прежде всего, иностранным языком).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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