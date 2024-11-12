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Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей

2:33
Авто

Работа, учёба и ежедневные заботы требуют много времени, и иногда приходится жертвовать сном ради выполнения всех дел. В итоге накапливаются усталость и сонливость, приводящие к раздражительности и снижению внимания. Это отражается на самом человеке и его окружении, а для водителя сонливость становится особенно опасной — рано или поздно она может взять верх. Общественная служба новостей узнала, что делать, если вы засыпаете за рулем.

Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Общие рекомендации

Заснуть даже на пару секунд, занимаясь скучным и однообразным делом, вполне реально. На высокой скорости это может привести к серьёзной аварии, ведь заснувший водитель не успеет затормозить или избежать препятствий. Чтобы этого не допустить, достаточно соблюдать несколько правил.

1. Подготовка к поездке

  • Перед дальней поездкой лягте спать пораньше, чтобы выспаться. Также избегайте плотной еды перед поездкой: она отнимает энергию на переваривание, что усиливает сонливость. Важно поддерживать комфортную температуру в салоне — слишком тепло и душно может усугубить сонное состояние.
  • Если возможно, возьмите с собой попутчика, который сможет поддерживать беседу, или даже водить машину, сменяя вас. Старайтесь избегать ночных поездок и в особенно сонное время, с 14:00 до 16:00.

2. В поездке

  • Если чувствуете, что засыпаете за рулем, лучше всего остановиться на 10-30 минут и вздремнуть. Перед этим выпейте горячий чай или кофе, чтобы к моменту пробуждения кофеин начал действовать. Если заснуть не получается, просто посидите с закрытыми глазами, расслабьтесь.
  • Для бодрости выйдите из машины и подышите свежим воздухом, умойтесь холодной водой. Небольшой перекус — кусочек шоколада, протеиновый батончик или цитрусовый фрукт — тоже добавит энергии.
  • Включите бодрую музыку или радио. Если у вас есть гарнитура handsfree, позвоните друзьям или родным для разговора. Избегайте длительного сосредоточения на одной точке, чтобы не уснуть.
  • Для длинных поездок есть специальные гаджеты, предупреждающие о сонливости громким сигналом. Не забывайте останавливаться каждые два часа, чтобы сделать перерыв: выйдите из машины, сделайте небольшую разминку и попейте воды.

Уточнения

Кофеи́н — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков. Также входит в состав аптечных препаратов.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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