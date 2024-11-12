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Самые дорогие автомобили ноября: чем удивляют роскошные модели 2024 года

3:55
Авто

Продажи люксовых автомобилей в России всё ещё далеки от уровня "досанкционных" времён. Если осенью 2021 года ежемесячно покупали по 100-200 таких машин, то сейчас продажи составляют около полусотни в месяц. Однако это больше, чем в прошлом году. По данным аналитического агентства "Автостат", с января по сентябрь 2024 года в России продано 407 новых автомобилей класса люкс, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самые дорогие автомобили ноября: чем удивляют роскошные модели 2024 года
Фото: Wikipedia by Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

Журнал 110 km. ru изучил объявления на крупнейших российских классифайдах и выбрал пять самых дорогих автомобилей, выставленных на продажу в ноябре 2024 года. Все они уже ввезены в Россию и доступны для немедленной покупки. Объявления "под заказ" не учитывались. Представляем топ-5, начиная с пятого места.

5. Brabus 930 за 92 990 000 рублей

В Москве продаётся эксклюзивный Brabus 930, построенный на базе гибридного Mercedes-Benz S63 AMG E-Perfomance. Этот седан мощностью 930 л. с. и с крутящим моментом 1510 Нм разгоняется до 100 км/ч за 3,2 секунды. Brabus оснащён карбоновым обвесом, спортивной подвеской и фирменными 22-дюймовыми дисками Monoblock ZM Platinum Edition. По словам продавца, в Европе таких автомобилей всего два.

4. McLaren 765LT за 99 000 000 рублей

Ещё один редкий экземпляр — кабриолет McLaren 765LT (Long Tail), доступный в московском автосалоне. Модель выпущена тиражом всего в 765 экземпляров, и за 2021 года автомобиль с нулевым пробегом просят 99 млн рублей. Суперкар с битурбомотором V8 мощностью 765 л. с. разгоняется до 100 км/ч за 2,8 секунды.

3. Ferrari Purosangue за 119 999 000 рублей

В Московской области продают первый в истории кроссовер Ferrari — Purosangue. Это четырёхдверный семейный автомобиль с 6,5-литровым двигателем V12 мощностью 725 л. с., который разгоняется до 100 км/ч за 3,3 секунды. Цена — 119 999 000 рублей.

2. Mercedes-AMG G63 Hofele за 140 000 000 рублей

В Копейске выставили на продажу Mercedes-AMG G63, бронированный по классу BR6 от компании Inkas. Внедорожник получил защиту, способную выдержать взрыв и обстрел, а также интерьер от немецкого ателье Hofele. Мощность двигателя составляет 585 л. с., цена — 140 млн рублей.

1. Rolls-Royce Ghost Mansory за 187 000 000 рублей

Лидером списка стал Rolls-Royce Ghost второго поколения с тюнингом от Mansory. Кузов выкрашен в ярко-синий цвет с золотыми акцентами и карбоновыми элементами. Салон оформлен в коричневой коже с фирменным "звёздным небом". Rolls-Royce оценивается в 187 млн рублей, а в подарок покупателю обещают комплект зимних шин.

Уточнения

Rolls-Royce Motor Cars Ltd (Роллс-Ройс) — английская компания, подразделение BMW AG, специализирующаяся на выпуске автомобилей класса люкс под маркой Rolls-Royce.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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