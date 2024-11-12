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Исследование показало, что бренд Lada пользуется спросом среди женщин

0:53
Авто

Российский автомобильный бренд Lada с небольшим перевесом оказался более популярен среди женщин. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование холдинга "Ромир".

Исследование показало, что бренд Lada пользуется спросом среди женщин
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Согласно данным экспертов, 51% покупателей автомобилей Lada составляют женщины.

Средний возраст владельцев автомобилей этой марки — 42 года.

Чаще всего машины отечественного бренда приобретают в Москве, Санкт-Петербурге и Поволжском регионе, где лидерство держит Самарская область.

59% опрошенных покупателей Lada отметили, что покупали новое авто в качестве замены уже имеющегося, причем в 52% случаев предыдущая машина также была марки Lada. Для 32% покупателей новая Lada стала первым автомобилем в жизни.

Уточнения

Бренд — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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